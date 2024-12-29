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Почему обычное масло поможет защитить двери в мороз

1:34
Авто

Зима приносит не только холод, но и неудобства для автомобилистов. Примёрзшие двери после морозной ночи могут стать настоящей проблемой, особенно если нужно срочно куда-то ехать. Но вместо того чтобы бороться с последствиями, лучше заранее обезопасить себя и избежать этой неприятности.

дверь автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
дверь автомобиля

Что делать, если дверь примёрзла:

  1. Не дёргайте дверь с усилием: попытка открыть её рывком может привести к повреждению уплотнительных резинок.
  2. Не используйте кипяток: лить горячую воду на дверь опасно: это может повредить лакокрасочное покрытие или вызвать трещины из-за перепада температур.
  3. Попробуйте открыть другую дверь: если одна дверь примёрзла, есть шанс попасть в салон через другую, а затем аккуратно открыть замёрзшую изнутри.
  4. Лёгкие удары по уплотнителю: постучите пальцами вдоль уплотнительных резинок. Это может разрушить ледяную корку и освободить дверь.

Как избежать примерзания

Идеальный способ — заранее обработать уплотнительные резинки. Для этого пригодится обычное растительное масло:

  1. Налейте немного масла на чистую тряпочку.
  2. Протрите уплотнители, равномерно распределяя масло по поверхности.
  3. Удалите излишки с помощью бумажной салфетки.

Масло создаёт тонкий водоотталкивающий слой, который предотвращает накопление влаги и, соответственно, её замерзание. Этот простой метод убережёт вас от проблем с примёрзшими дверями и сэкономит время в морозные дни.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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