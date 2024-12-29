Почему обычное масло поможет защитить двери в мороз

Зима приносит не только холод, но и неудобства для автомобилистов. Примёрзшие двери после морозной ночи могут стать настоящей проблемой, особенно если нужно срочно куда-то ехать. Но вместо того чтобы бороться с последствиями, лучше заранее обезопасить себя и избежать этой неприятности.
Что делать, если дверь примёрзла:
Идеальный способ — заранее обработать уплотнительные резинки. Для этого пригодится обычное растительное масло:
Масло создаёт тонкий водоотталкивающий слой, который предотвращает накопление влаги и, соответственно, её замерзание. Этот простой метод убережёт вас от проблем с примёрзшими дверями и сэкономит время в морозные дни.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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