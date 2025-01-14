Новогодние подарки для автомобилистов: практичные аксессуары

Директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина рассказала о самых удачных подарках для автомобилистов. Эти идеи помогут порадовать любителей автомобилей практичными и оригинальными подарками.

1. Подарочные сертификаты

Универсальный подарок, который автомобилист может использовать на сервисное обслуживание, покупку аксессуаров или других услуг.

Преимущества: подходит для любых нужд, а владелец сам выбирает, на что потратить сертификат.

2. Практичные аксессуары

Переносные холодильники: незаменимы в поездках на дальние расстояния, особенно летом.

незаменимы в поездках на дальние расстояния, особенно летом. Наборы сумок для багажного отделения: помогают эффективно организовать пространство в машине.

3. Гаджеты для салона