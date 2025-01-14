Новогодние подарки для автомобилистов: практичные аксессуары

Директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина рассказала о самых удачных подарках для автомобилистов. Эти идеи помогут порадовать любителей автомобилей практичными и оригинальными подарками.
1. Подарочные сертификаты
Универсальный подарок, который автомобилист может использовать на сервисное обслуживание, покупку аксессуаров или других услуг.
- Преимущества: подходит для любых нужд, а владелец сам выбирает, на что потратить сертификат.
2. Практичные аксессуары
- Переносные холодильники: незаменимы в поездках на дальние расстояния, особенно летом.
- Наборы сумок для багажного отделения: помогают эффективно организовать пространство в машине.
3. Гаджеты для салона
- Держатели для планшетов: крепятся на изголовье переднего сиденья, позволяя пассажирам на заднем ряду комфортно пользоваться планшетом. Особенно полезны для семейных поездок.