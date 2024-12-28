Почему двигатель теряет тягу? Ошибки, которые совершают все

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Даже проверенные временем моторы могут неожиданно потерять тягу, работать с перебоями или полностью отказаться заводиться. Основные причины этих проблем часто связаны не с конструктивными недостатками, а с человеческими ошибками — как владельцев автомобилей, так и работников автосервисов.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

1. Перегрев двигателя

Самая серьёзная угроза для мотора — это перегрев.

Что происходит : при высокой температуре поршни расширяются, зазоры между поршнями и цилиндрами исчезают, и металл начинает тереться о металл. Это приводит к появлению задиров на стенках цилиндров.

: при высокой температуре поршни расширяются, зазоры между поршнями и цилиндрами исчезают, и металл начинает тереться о металл. Это приводит к появлению задиров на стенках цилиндров. Последствия: на первых стадиях дефект может быть незаметен, но при нагрузке (длительных поездках или движении по сложным маршрутам) он проявляется в полной мере, грозя капитальным ремонтом или заменой двигателя.

2. Низкое качество топлива

Опасность : топливо с низким октановым числом вызывает детонацию, при которой смесь сгорает неравномерно. Это провоцирует перегрев и преждевременный износ деталей.

: топливо с низким октановым числом вызывает детонацию, при которой смесь сгорает неравномерно. Это провоцирует перегрев и преждевременный износ деталей. Результат: постепенное разрушение компонентов двигателя, что ведёт к снижению его ресурса.

3. Проблемы с моторным маслом

Некачественное масло : использование неподходящего или грязного масла приводит к образованию отложений, которые забивают каналы и нарушают смазку деталей.

: использование неподходящего или грязного масла приводит к образованию отложений, которые забивают каналы и нарушают смазку деталей. Несвоевременная замена масла : это грозит износом клапанов, гидрокомпенсаторов и даже поломкой клапанных пружин.

: это грозит износом клапанов, гидрокомпенсаторов и даже поломкой клапанных пружин. Сигналы: стук клапанов указывает на проблемы с клапанным механизмом.

4. Клин двигателя

Одна из самых серьёзных поломок — это заклинивание ДВС.

Причины:

Отсутствие смазки из-за неисправности масляного насоса.

Засорение масляного фильтра, которое снижает подачу масла.

Несвоевременная замена масла.

Что происходит:

Металлические поверхности коленчатого вала начинают соприкасаться со вкладышами подшипников, что блокирует работу двигателя.

Как избежать проблем

Регулярная диагностика : проверяйте систему охлаждения и уровень масла.

: проверяйте систему охлаждения и уровень масла. Качественное топливо : заправляйтесь только на проверенных АЗС.

: заправляйтесь только на проверенных АЗС. Замена масла и фильтров : следуйте рекомендациям производителя по интервалам замены.

: следуйте рекомендациям производителя по интервалам замены. Контроль температуры: не допускайте перегрева двигателя.

Эти простые меры помогут продлить срок службы вашего двигателя и избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

