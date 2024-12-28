В РФ появились в продаже новые кроссоверы Mazda CX-5

Популярный в России кроссовер Mazda CX-5, ранее выпускавшийся на заводе во Владивостоке, теперь поставляется из-за границы. Однако его цена и комплектация вызывают интерес и сравнительный анализ на фоне китайских конкурентов.
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2018 Mazda CX-5 Sport NAV Diesel Automatic 2.2
Цены и комплектации Mazda CX-5
Минимальная цена по объявлению:
2 790 000 рублей за базовую версию. Поставка осуществляется под заказ, комплектация не уточняется.
Цены у официальных дилеров:
В Подмосковье: 3 780 000 рублей за комплектацию Comfort (Shushi) с атмосферным двигателем 2,0 л (155 л.с.), передним приводом и "автоматом".
В Москве: аналогичные модели — от 3 790 000 рублей, а версия с более мощным двигателем (2,5 л, 196 л.с.) стоит от 4 799 000 рублей (передний привод) и от 4 890 000 рублей (полный привод).
Что входит в комплектацию Comfort (Shushi)
Двухзонный климат-контроль.
Система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.
Камера заднего вида и парктроники.
Электропривод зеркал с функцией складывания.
Легкосплавные 17-дюймовые диски.
Датчики света и дождя, система контроля давления в шинах.
Подушки безопасности (фронтальные и боковые), шторки безопасности.
Как Mazda CX-5 выглядит на фоне китайских кроссоверов
Geely Cityray: от 2 854 190 рублей.
Changan Uni-T: от 2 869 900 рублей.
Haval F7 (тульской сборки): от 3 099 000 рублей за среднюю комплектацию.
Несмотря на более высокую цену у китайских моделей, они часто предлагают богатую базовую комплектацию и дополнительные технологические возможности.
Уточнения
Mazda CX-5 — компактный кроссовер, выпускаемый японской автомобильной компанией Mazda.