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В РФ появились в продаже новые кроссоверы Mazda CX-5

2:14
Авто

Популярный в России кроссовер Mazda CX-5, ранее выпускавшийся на заводе во Владивостоке, теперь поставляется из-за границы. Однако его цена и комплектация вызывают интерес и сравнительный анализ на фоне китайских конкурентов.

2018 Mazda CX-5 Sport NAV Diesel Automatic 2.2
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2018 Mazda CX-5 Sport NAV Diesel Automatic 2.2

Цены и комплектации Mazda CX-5

Минимальная цена по объявлению:

  • 2 790 000 рублей за базовую версию. Поставка осуществляется под заказ, комплектация не уточняется.

Цены у официальных дилеров:

  • В Подмосковье: 3 780 000 рублей за комплектацию Comfort (Shushi) с атмосферным двигателем 2,0 л (155 л.с.), передним приводом и "автоматом".
  • В Москве: аналогичные модели — от 3 790 000 рублей, а версия с более мощным двигателем (2,5 л, 196 л.с.) стоит от 4 799 000 рублей (передний привод) и от 4 890 000 рублей (полный привод).

Что входит в комплектацию Comfort (Shushi)

  • Двухзонный климат-контроль.
  • Система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.
  • Камера заднего вида и парктроники.
  • Электропривод зеркал с функцией складывания.
  • Легкосплавные 17-дюймовые диски.
  • Датчики света и дождя, система контроля давления в шинах.
  • Подушки безопасности (фронтальные и боковые), шторки безопасности.

Как Mazda CX-5 выглядит на фоне китайских кроссоверов

  • Geely Cityray: от 2 854 190 рублей.
  • Changan Uni-T: от 2 869 900 рублей.
  • Haval F7 (тульской сборки): от 3 099 000 рублей за среднюю комплектацию.

Несмотря на более высокую цену у китайских моделей, они часто предлагают богатую базовую комплектацию и дополнительные технологические возможности.

Уточнения

Mazda CX-5 — компактный кроссовер, выпускаемый японской автомобильной компанией Mazda.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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