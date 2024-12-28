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Новый KGM Torres выходит на российский рынок в 2025 году

2:15
Авто

В начале 2025 года российские автолюбители смогут оценить новый кроссовер KGM Torres, ранее известный как SsangYong Torres. Модель будет предлагаться в трёх комплектациях — City, Dream и Icon — и с пятилетней гарантией.

KGM Torres
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
KGM Torres

Технические характеристики и варианты комплектаций

KGM Torres оснащён 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

  • City: передний привод.
  • Dream: выбор между передним и полным приводом.
  • Icon: полный привод.

Оснащение для комфорта и безопасности

Автомобиль предлагает широкий набор функций:

  • Подогрев сидений (передних и задних), руля и боковых зеркал.
  • Современная цифровая приборная панель и мультимедийная система с экранами по 12,3 дюйма.
  • Кожаные сиденья с вентиляцией и электрорегулировками.
  • Беспроводная зарядка для смартфонов.
  • Бесключевой доступ и электропривод багажника.
  • Системы помощи водителю: AEBS, удержание в полосе, управление дальним светом.

Топовая комплектация Icon включает до восьми подушек безопасности.

Габариты и дорожный просвет

  • Длина: 4705 мм.
  • Ширина: 1890 мм.
  • Высота: 1710 мм.
  • Колёсная база: 2680 мм.
  • Дорожный просвет: 195 мм.

Цены и конкуренты

Стоимость KGM Torres на российском рынке начнётся от 4 600 000 рублей. Модель будет конкурировать с Jetour T2 и Haval Dargo X, предлагая брутальный дизайн и передовые технологии.

Вывод

KGM Torres представляет собой стильный и хорошо оснащённый кроссовер с надёжной технической базой. Современные опции, просторный салон и пятилетняя гарантия делают его отличным выбором в сегменте среднеразмерных кроссоверов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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