Новый KGM Torres выходит на российский рынок в 2025 году

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В начале 2025 года российские автолюбители смогут оценить новый кроссовер KGM Torres, ранее известный как SsangYong Torres. Модель будет предлагаться в трёх комплектациях — City, Dream и Icon — и с пятилетней гарантией.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ KGM Torres

Технические характеристики и варианты комплектаций

KGM Torres оснащён 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

City: передний привод.

передний привод. Dream : выбор между передним и полным приводом.

: выбор между передним и полным приводом. Icon: полный привод.

Оснащение для комфорта и безопасности

Автомобиль предлагает широкий набор функций:

Подогрев сидений (передних и задних), руля и боковых зеркал.

Современная цифровая приборная панель и мультимедийная система с экранами по 12,3 дюйма.

Кожаные сиденья с вентиляцией и электрорегулировками.

Беспроводная зарядка для смартфонов.

Бесключевой доступ и электропривод багажника.

Системы помощи водителю: AEBS, удержание в полосе, управление дальним светом.

Топовая комплектация Icon включает до восьми подушек безопасности.

Габариты и дорожный просвет

Длина : 4705 мм.

: 4705 мм. Ширина : 1890 мм.

: 1890 мм. Высота : 1710 мм.

: 1710 мм. Колёсная база : 2680 мм.

: 2680 мм. Дорожный просвет: 195 мм.

Цены и конкуренты

Стоимость KGM Torres на российском рынке начнётся от 4 600 000 рублей. Модель будет конкурировать с Jetour T2 и Haval Dargo X, предлагая брутальный дизайн и передовые технологии.

Вывод

KGM Torres представляет собой стильный и хорошо оснащённый кроссовер с надёжной технической базой. Современные опции, просторный салон и пятилетняя гарантия делают его отличным выбором в сегменте среднеразмерных кроссоверов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

