Новый KGM Torres выходит на российский рынок в 2025 году

В начале 2025 года российские автолюбители смогут оценить новый кроссовер KGM Torres, ранее известный как SsangYong Torres. Модель будет предлагаться в трёх комплектациях — City, Dream и Icon — и с пятилетней гарантией.
KGM Torres оснащён 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.
Автомобиль предлагает широкий набор функций:
Топовая комплектация Icon включает до восьми подушек безопасности.
Стоимость KGM Torres на российском рынке начнётся от 4 600 000 рублей. Модель будет конкурировать с Jetour T2 и Haval Dargo X, предлагая брутальный дизайн и передовые технологии.
KGM Torres представляет собой стильный и хорошо оснащённый кроссовер с надёжной технической базой. Современные опции, просторный салон и пятилетняя гарантия делают его отличным выбором в сегменте среднеразмерных кроссоверов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.