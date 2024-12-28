BMW отзывает 1,5 миллиона авто из-за проблем с тормозами

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BMW Group столкнулась с серьёзными вызовами, включая проблемы с качеством тормозных систем и падение продаж на ключевых рынках. Однако успех в сегменте электромобилей и амбициозные планы по запуску новой линейки помогают компании сохранять оптимизм.

Фото: commons.wikimedia.org by Mason Jones, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ BMW steering wheel (Unsplash)

Проблемы с тормозными системами

Основной удар по BMW нанесли ненадёжные тормозные системы, поставляемые Continental. Это вынудило компанию организовать массовую отзывную кампанию, затронувшую 1,5 миллиона автомобилей по всему миру, включая 370 тысяч автомобилей в Китае.

Проблемы с качеством совпали с падением продаж в Китае на 30%, что стало дополнительным вызовом для компании.

Рост в Европе и успех электромобилей

На европейском рынке BMW демонстрирует более позитивную динамику:

Продажи автомобилей BMW и Mini выросли.

Успех электромобилей: за девять месяцев 2024 года продано почти 300 тысяч электрокаров, что на 19% больше, чем годом ранее.

Эти достижения не только поддерживают доходы компании, но и помогают соответствовать строгим экологическим стандартам ЕС по выбросам CO2, которые вступят в силу в 2025 году.

Neue Klasse: взгляд в будущее

BMW связывает большие надежды с новой линейкой электромобилей Neue Klasse, производство которой начнётся в 2025 году. Эта серия станет ключевым этапом в стратегии компании, вдохновлённой успехом легендарной Neue Klasse 1962 года.

Новые модели призваны укрепить позиции BMW на рынке, предложив передовые технологии и высокий уровень экологической эффективности.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Более 45 % акций принадлежит семье Квандт.

