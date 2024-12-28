BMW отзывает 1,5 миллиона авто из-за проблем с тормозами

BMW Group столкнулась с серьёзными вызовами, включая проблемы с качеством тормозных систем и падение продаж на ключевых рынках. Однако успех в сегменте электромобилей и амбициозные планы по запуску новой линейки помогают компании сохранять оптимизм.
Основной удар по BMW нанесли ненадёжные тормозные системы, поставляемые Continental. Это вынудило компанию организовать массовую отзывную кампанию, затронувшую 1,5 миллиона автомобилей по всему миру, включая 370 тысяч автомобилей в Китае.
Проблемы с качеством совпали с падением продаж в Китае на 30%, что стало дополнительным вызовом для компании.
На европейском рынке BMW демонстрирует более позитивную динамику:
Эти достижения не только поддерживают доходы компании, но и помогают соответствовать строгим экологическим стандартам ЕС по выбросам CO2, которые вступят в силу в 2025 году.
BMW связывает большие надежды с новой линейкой электромобилей Neue Klasse, производство которой начнётся в 2025 году. Эта серия станет ключевым этапом в стратегии компании, вдохновлённой успехом легендарной Neue Klasse 1962 года.
Новые модели призваны укрепить позиции BMW на рынке, предложив передовые технологии и высокий уровень экологической эффективности.
BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Более 45 % акций принадлежит семье Квандт.
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