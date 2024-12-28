Три автогиганта и один холдинг: планы японского альянса

Автогиганты Nissan и Honda подписали меморандум об объединении в единый холдинг, к которому может присоединиться и Mitsubishi. Если слияние состоится, новая корпорация станет третьей по величине автомобильной группой в мире, уступая только Toyota и Volkswagen.
Предполагается, что объединённая группа будет продавать более 8 миллионов автомобилей в год, что укрепит её позиции на мировом рынке. Ожидается, что акционеры Mitsubishi примут решение об участии в альянсе до конца января 2025 года, а окончательная договорённость между Nissan и Honda будет достигнута в июне 2025 года.
К августу 2026 года акции нового холдинга планируется разместить на Токийской фондовой бирже. Это будет новый этап в истории японских автопроизводителей, направленный на оптимизацию процессов и повышение эффективности в условиях растущей конкуренции.
Mitsubishi Group (яп. 三菱グループ Мицубиси гуру:пу) (по-русски «Мицуби́си груп») — японский конгломерат, один из первых дзайбацу.
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