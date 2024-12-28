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Зимнее солнце и снежные блики: как защитить глаза

1:16
Авто

Летом солнцезащитные очки всегда под рукой, но зимой о них часто забывают. Однако опытные водители знают: этот аксессуар может быть незаменим и в холодное время года.

Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

Опасный эффект зимнего солнца

Зимой дни становятся короче, а солнечная активность кажется минимальной. Но стоит выглянуть яркому зимнему солнцу, как снежный покров начинает отражать свет, создавая ослепляющую яркость. Это явление особенно опасно для водителей: отражения от снега могут временно "ослепить" и помешать концентрации на дороге.

Почему солнцезащитные очки спасают зимой

Оставив очки в бардачке, вы защищаете себя от неожиданных ситуаций, связанных с ярким светом. Поляризационные линзы особенно эффективны, так как они уменьшают блики и повышают видимость. Это помогает избежать ошибок при управлении автомобилем и снижает вероятность ДТП.

Полезная привычка для зимнего вождения

Зима на дороге — это не только снег и лёд, но и непредсказуемые погодные условия. Солнцезащитные очки станут важной частью вашей безопасности, если их всегда держать под рукой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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