Новый Volkswagen Touareg покоряет Китай в 2025 году

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Volkswagen Touareg 2025 года готовится к выходу на китайский рынок в начале следующего года. Рестайлинг третьего поколения сочетает в себе изысканный дизайн, современные технологии и мощные двигатели, предлагая покупателям премиального сегмента новые возможности.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ volkswagen touareg

Усовершенствованный интерьер

Салон обновлённого Touareg получил 12-дюймовую цифровую приборную панель и 15-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto. Материалы отделки стали ещё качественнее, а мощность беспроводной зарядки для смартфонов увеличена до 45 Вт. Вместо устаревших USB-A установлены более современные порты USB-C.

Мощность и универсальность

Модель представлена с широким выбором силовых установок:

Бензиновый двигатель: 3,0-литровый V6 с турбонаддувом (340 л. с.).

Дизельные двигатели: на 231 и 286 л. с.

Подключаемый гибрид: два варианта мощностью 381 и 462 л. с.

Все версии оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Motion, что обеспечивает комфортное и уверенное управление.

Стильный и технологичный дизайн

Внешний вид Touareg преобразился благодаря увеличенной решётке радиатора, светящейся полосе между фарами и задними фонарями, а также обновлённому логотипу Volkswagen с подсветкой. Спортивный стиль подчёркивает пакет R-Line, доступный в стандартной комплектации.

Цены и старт продаж

Премьера Touareg 2025 года состоялась 15 ноября в Гуанчжоу. На китайском рынке цены будут варьироваться от 587 000 до 793 000 юаней (примерно от 82 900 до 112 000 долларов США). Перед выпуском дилеры активно распродают текущие версии модели, предлагая скидки до 68%.

Обновлённый Volkswagen Touareg 2025 года станет идеальным выбором для тех, кто ищет премиальный кроссовер с мощным двигателем, передовыми технологиями и стильным дизайном.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

