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Haval H7 выходит на российский рынок в 2025 году

2:11
Авто

Haval H7, известный в Китае как Big Dog второго поколения, появится на российском рынке в 2025 году. Среднеразмерный кроссовер обещает сочетание внушительного дизайна, современных технологий и продуманных технических характеристик.

Завод Хавал
Фото: gubernator.tularegion.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Завод Хавал

Габариты и внешний вид

Haval H7 привлекает внимание своим брутальным дизайном:

  • Длина: 4705 мм
  • Ширина: 1908 мм
  • Высота: 1780 мм
  • Колёсная база: 2810 мм

Круглые светодиодные фары, массивные бамперы и защитные накладки на колёсных арках подчёркивают уверенный и мощный облик автомобиля.

Технические характеристики

Модель будет доступна в двух версиях:

  • Бензиновая версия:
    • 2,0-литровый турбированный двигатель (199 л. с.);
    • 9-ступенчатая роботизированная коробка передач;
    • Полный привод;
    • Средний расход топлива — около 9,2 л/100 км.
  • Гибридная версия:
    • Комбинация 1,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов (суммарная мощность 299 л. с.);
    • Полный привод;
    • Средний расход топлива — около 5,9 л/100 км;
    • Запас хода на электрической тяге — до 126 км.

Оснащение

Haval H7 получит богатую комплектацию, включая:

  • 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы;
  • Цифровую приборную панель и проекционный дисплей;
  • Адаптивный круиз-контроль и системы автоматического торможения;
  • Камеры кругового обзора и светодиодную оптику;
  • Климат-контроль.

Цена и производство

Производство Haval H7 будет локализовано на заводе Haval в Тульской области. Цены на новинку в России составят от 3,2 до 4,5 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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