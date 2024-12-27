Haval H7 выходит на российский рынок в 2025 году

Haval H7, известный в Китае как Big Dog второго поколения, появится на российском рынке в 2025 году. Среднеразмерный кроссовер обещает сочетание внушительного дизайна, современных технологий и продуманных технических характеристик.
Фото: gubernator.tularegion.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Завод Хавал
Габариты и внешний вид
Haval H7 привлекает внимание своим брутальным дизайном:
Длина: 4705 мм
Ширина: 1908 мм
Высота: 1780 мм
Колёсная база: 2810 мм
Круглые светодиодные фары, массивные бамперы и защитные накладки на колёсных арках подчёркивают уверенный и мощный облик автомобиля.
Технические характеристики
Модель будет доступна в двух версиях:
Бензиновая версия:
2,0-литровый турбированный двигатель (199 л. с.);
9-ступенчатая роботизированная коробка передач;
Полный привод;
Средний расход топлива — около 9,2 л/100 км.
Гибридная версия:
Комбинация 1,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов (суммарная мощность 299 л. с.);