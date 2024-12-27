Haval H7 выходит на российский рынок в 2025 году

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Haval H7, известный в Китае как Big Dog второго поколения, появится на российском рынке в 2025 году. Среднеразмерный кроссовер обещает сочетание внушительного дизайна, современных технологий и продуманных технических характеристик.

Фото: gubernator.tularegion.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Завод Хавал

Габариты и внешний вид

Haval H7 привлекает внимание своим брутальным дизайном:

Длина : 4705 мм

: 4705 мм Ширина : 1908 мм

: 1908 мм Высота : 1780 мм

: 1780 мм Колёсная база: 2810 мм

Круглые светодиодные фары, массивные бамперы и защитные накладки на колёсных арках подчёркивают уверенный и мощный облик автомобиля.

Технические характеристики

Модель будет доступна в двух версиях:

Бензиновая версия: 2,0-литровый турбированный двигатель (199 л. с.); 9-ступенчатая роботизированная коробка передач; Полный привод; Средний расход топлива — около 9,2 л/100 км.

Гибридная версия: Комбинация 1,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов (суммарная мощность 299 л. с.); Полный привод; Средний расход топлива — около 5,9 л/100 км; Запас хода на электрической тяге — до 126 км.



Оснащение

Haval H7 получит богатую комплектацию, включая:

14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы;

Цифровую приборную панель и проекционный дисплей;

Адаптивный круиз-контроль и системы автоматического торможения;

Камеры кругового обзора и светодиодную оптику;

Климат-контроль.

Цена и производство

Производство Haval H7 будет локализовано на заводе Haval в Тульской области. Цены на новинку в России составят от 3,2 до 4,5 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

