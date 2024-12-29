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Опережение и обгон спецтранспорта: главные правила

Авто

На дорогах часто встречаются автомобили с проблесковыми маячками, и многие водители задаются вопросом: можно ли их обгонять? Представитель ГАИ пояснил, в каких случаях это разрешено, а когда строго запрещено.

автомобиль дпс
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль дпс

Кому принадлежат автомобили с маячками

Машины с проблесковыми маячками могут принадлежать различным ведомствам, включая полицию, ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру и военные инспекции. Они используют спецсигналы для сопровождения колонн, перевозки важных грузов или обеспечения охраны. Однако наличие маячков не всегда означает полный запрет на обгон.

Что говорит закон

  • Запрещён обгон (выезд на встречную полосу) транспортных средств с включёнными маячками синего и красного цветов и цветографическими схемами на кузове.
  • Опережение (движение быстрее спецтранспорта в рамках одной стороны движения) разрешено на многополосной дороге, если вы остаетесь в своей полосе.

При этом строго запрещено встраиваться в колонны, сопровождаемые автомобилями с проблесковыми маячками. Такие действия квалифицируются как серьёзное нарушение с возможным лишением водительских прав (статья 12.15 КоАП РФ).

Что делать, если маячки выключены

Если спецсигналы на патрульной машине отключены, обгон и опережение разрешены. Однако манёвры должны соответствовать правилам дорожного движения, включая дорожную разметку и указатели.

Что нужно помнить

В момент обгона сотрудники ДПС могут фиксировать другие нарушения, такие как:

  • выезд на встречную полосу через сплошную линию;
  • превышение скорости;
  • загрязнённые или нечитаемые номерные знаки;
  • неисправные стоп-сигналы.

Любое из этих нарушений может повлечь за собой штраф или административное взыскание.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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