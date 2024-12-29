Опережение и обгон спецтранспорта: главные правила

На дорогах часто встречаются автомобили с проблесковыми маячками, и многие водители задаются вопросом: можно ли их обгонять? Представитель ГАИ пояснил, в каких случаях это разрешено, а когда строго запрещено.
Машины с проблесковыми маячками могут принадлежать различным ведомствам, включая полицию, ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру и военные инспекции. Они используют спецсигналы для сопровождения колонн, перевозки важных грузов или обеспечения охраны. Однако наличие маячков не всегда означает полный запрет на обгон.
При этом строго запрещено встраиваться в колонны, сопровождаемые автомобилями с проблесковыми маячками. Такие действия квалифицируются как серьёзное нарушение с возможным лишением водительских прав (статья 12.15 КоАП РФ).
Если спецсигналы на патрульной машине отключены, обгон и опережение разрешены. Однако манёвры должны соответствовать правилам дорожного движения, включая дорожную разметку и указатели.
В момент обгона сотрудники ДПС могут фиксировать другие нарушения, такие как:
Любое из этих нарушений может повлечь за собой штраф или административное взыскание.
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