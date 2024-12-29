Опережение и обгон спецтранспорта: главные правила

На дорогах часто встречаются автомобили с проблесковыми маячками, и многие водители задаются вопросом: можно ли их обгонять? Представитель ГАИ пояснил, в каких случаях это разрешено, а когда строго запрещено.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ автомобиль дпс

Кому принадлежат автомобили с маячками

Машины с проблесковыми маячками могут принадлежать различным ведомствам, включая полицию, ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру и военные инспекции. Они используют спецсигналы для сопровождения колонн, перевозки важных грузов или обеспечения охраны. Однако наличие маячков не всегда означает полный запрет на обгон.

Что говорит закон

Запрещён обгон (выезд на встречную полосу) транспортных средств с включёнными маячками синего и красного цветов и цветографическими схемами на кузове.

(выезд на встречную полосу) транспортных средств с включёнными маячками синего и красного цветов и цветографическими схемами на кузове. Опережение (движение быстрее спецтранспорта в рамках одной стороны движения) разрешено на многополосной дороге, если вы остаетесь в своей полосе.

При этом строго запрещено встраиваться в колонны, сопровождаемые автомобилями с проблесковыми маячками. Такие действия квалифицируются как серьёзное нарушение с возможным лишением водительских прав (статья 12.15 КоАП РФ).

Что делать, если маячки выключены

Если спецсигналы на патрульной машине отключены, обгон и опережение разрешены. Однако манёвры должны соответствовать правилам дорожного движения, включая дорожную разметку и указатели.

Что нужно помнить

В момент обгона сотрудники ДПС могут фиксировать другие нарушения, такие как:

выезд на встречную полосу через сплошную линию;

превышение скорости;

загрязнённые или нечитаемые номерные знаки;

неисправные стоп-сигналы.

Любое из этих нарушений может повлечь за собой штраф или административное взыскание.