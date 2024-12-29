Скрученный пробег: главные признаки и способы проверки

Искусственно изменённый пробег — одна из популярных уловок на вторичном рынке, которая может серьёзно повлиять на дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, как распознать заниженный или завышенный пробег и не стать жертвой обмана.
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Как выявить заниженный пробег
Проверка документации: изучите сервисную книжку и чеки на ТО. Сравните даты и указанные показатели пробега, чтобы обнаружить несоответствия.
Оценка состояния салона: износ рулевого колеса, педалей, сидений и других элементов салона должен соответствовать заявленному пробегу.
Диагностика оборудования: с помощью специального оборудования можно считать данные из электронных блоков автомобиля, которые фиксируют реальный пробег.
Сервисы проверки истории: используйте платформы, предоставляющие информацию о регистрации и обслуживании автомобиля. Это поможет проверить, не был ли пробег искусственно занижен.
Признаки завышенного пробега
Необычное поведение панели приборов: обратите внимание на скорость и показания одометра. Если при движении скорость остаётся равной нулю или цифры на одометре не меняются, это может быть признаком вмешательства.
Состояние автомобиля: внешний вид и износ машины должны соответствовать пробегу. Если запчасти и детали выглядят подозрительно новыми для автомобиля с большим пробегом, стоит насторожиться.
Сравнение с аналогами: сравните комплектацию и состояние машины с аналогичными моделями на рынке, чтобы выявить возможные несоответствия.
Почему это важно
Изменение пробега может привести к серьёзным проблемам при эксплуатации автомобиля. Завышенный или заниженный пробег искажает реальное состояние машины, что увеличивает риск дорогостоящего ремонта и снижает безопасность вождения.
Уточнения
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.