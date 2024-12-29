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Скрученный пробег: главные признаки и способы проверки

2:02
Авто

Искусственно изменённый пробег — одна из популярных уловок на вторичном рынке, которая может серьёзно повлиять на дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, как распознать заниженный или завышенный пробег и не стать жертвой обмана.

приборная панель
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
приборная панель

Как выявить заниженный пробег

  • Проверка документации: изучите сервисную книжку и чеки на ТО. Сравните даты и указанные показатели пробега, чтобы обнаружить несоответствия.
  • Оценка состояния салона: износ рулевого колеса, педалей, сидений и других элементов салона должен соответствовать заявленному пробегу.
  • Диагностика оборудования: с помощью специального оборудования можно считать данные из электронных блоков автомобиля, которые фиксируют реальный пробег.
  • Сервисы проверки истории: используйте платформы, предоставляющие информацию о регистрации и обслуживании автомобиля. Это поможет проверить, не был ли пробег искусственно занижен.

Признаки завышенного пробега

  • Необычное поведение панели приборов: обратите внимание на скорость и показания одометра. Если при движении скорость остаётся равной нулю или цифры на одометре не меняются, это может быть признаком вмешательства.
  • Состояние автомобиля: внешний вид и износ машины должны соответствовать пробегу. Если запчасти и детали выглядят подозрительно новыми для автомобиля с большим пробегом, стоит насторожиться.
  • Сравнение с аналогами: сравните комплектацию и состояние машины с аналогичными моделями на рынке, чтобы выявить возможные несоответствия.

Почему это важно

Изменение пробега может привести к серьёзным проблемам при эксплуатации автомобиля. Завышенный или заниженный пробег искажает реальное состояние машины, что увеличивает риск дорогостоящего ремонта и снижает безопасность вождения.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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