Скрученный пробег: главные признаки и способы проверки

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Искусственно изменённый пробег — одна из популярных уловок на вторичном рынке, которая может серьёзно повлиять на дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, как распознать заниженный или завышенный пробег и не стать жертвой обмана.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ приборная панель

Как выявить заниженный пробег

Проверка документации : изучите сервисную книжку и чеки на ТО. Сравните даты и указанные показатели пробега, чтобы обнаружить несоответствия.

: изучите сервисную книжку и чеки на ТО. Сравните даты и указанные показатели пробега, чтобы обнаружить несоответствия. Оценка состояния салона : износ рулевого колеса, педалей, сидений и других элементов салона должен соответствовать заявленному пробегу.

: износ рулевого колеса, педалей, сидений и других элементов салона должен соответствовать заявленному пробегу. Диагностика оборудования : с помощью специального оборудования можно считать данные из электронных блоков автомобиля, которые фиксируют реальный пробег.

: с помощью специального оборудования можно считать данные из электронных блоков автомобиля, которые фиксируют реальный пробег. Сервисы проверки истории: используйте платформы, предоставляющие информацию о регистрации и обслуживании автомобиля. Это поможет проверить, не был ли пробег искусственно занижен.

Признаки завышенного пробега

Необычное поведение панели приборов : обратите внимание на скорость и показания одометра. Если при движении скорость остаётся равной нулю или цифры на одометре не меняются, это может быть признаком вмешательства.

: обратите внимание на скорость и показания одометра. Если при движении скорость остаётся равной нулю или цифры на одометре не меняются, это может быть признаком вмешательства. Состояние автомобиля : внешний вид и износ машины должны соответствовать пробегу. Если запчасти и детали выглядят подозрительно новыми для автомобиля с большим пробегом, стоит насторожиться.

: внешний вид и износ машины должны соответствовать пробегу. Если запчасти и детали выглядят подозрительно новыми для автомобиля с большим пробегом, стоит насторожиться. Сравнение с аналогами: сравните комплектацию и состояние машины с аналогичными моделями на рынке, чтобы выявить возможные несоответствия.

Почему это важно

Изменение пробега может привести к серьёзным проблемам при эксплуатации автомобиля. Завышенный или заниженный пробег искажает реальное состояние машины, что увеличивает риск дорогостоящего ремонта и снижает безопасность вождения.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

