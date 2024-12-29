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Как избежать перегрева двигателя? Советы по уходу за системой охлаждения

2:15
Авто

Крышка расширительного бачка кажется незначительным элементом системы охлаждения, но её неисправность может привести к серьёзным поломкам двигателя. Специалист профильного автосервиса объяснил, как эта деталь влияет на работу системы и какие последствия могут ожидать автовладельцев.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Зачем нужна крышка расширительного бачка

Эта небольшая деталь выполняет важные функции благодаря встроенным клапанам:

  • Клапан сброса давления снижает избыточное давление при нагреве охлаждающей жидкости.
  • Клапан впуска воздуха компенсирует уменьшение объёма жидкости при её остывании.

Оба механизма защищают систему от перепадов давления, предотвращают образование вакуума и снижают риск повреждения компонентов, таких как радиаторы и шланги.

Какие опасности связаны с неисправностью крышки

  • Воздушные пробки: при выходе клапанов из строя в систему может проникнуть воздух, что вызывает образование пробок. Это приводит к перегреву двигателя и повреждению таких компонентов, как радиатор и расширительный бачок.
  • Потеря давления: неспособность крышки поддерживать нужное давление ускоряет перегрев антифриза, что увеличивает износ деталей. В сложных случаях это может повредить прокладку головки блока цилиндров, устранение которой требует серьёзных затрат.

Как проверить крышку самостоятельно

Проверка крышки расширительного бачка не требует сложного оборудования:

  • Убедитесь, что двигатель остыл, чтобы избежать ожогов. Откройте капот и проверьте состояние резиновых шлангов. Если они сплющены или деформированы, вакуумный клапан крышки неисправен.
  • Запустите двигатель, дайте ему прогреться и осторожно открутите крышку бачка. Если слышен звук выходящего воздуха (шипение), предохранительный клапан работает исправно.

Что делать, если крышка неисправна

Регулярно проверяйте состояние крышки и заменяйте её при первых признаках неисправности. Это не только убережёт ваш двигатель от перегрева, но и сэкономит на дорогостоящем ремонте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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