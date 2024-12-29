Как избежать перегрева двигателя? Советы по уходу за системой охлаждения

Крышка расширительного бачка кажется незначительным элементом системы охлаждения, но её неисправность может привести к серьёзным поломкам двигателя. Специалист профильного автосервиса объяснил, как эта деталь влияет на работу системы и какие последствия могут ожидать автовладельцев.
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Автомобильный аккумулятор
Зачем нужна крышка расширительного бачка
Эта небольшая деталь выполняет важные функции благодаря встроенным клапанам:
Клапан сброса давления снижает избыточное давление при нагреве охлаждающей жидкости.
Клапан впуска воздуха компенсирует уменьшение объёма жидкости при её остывании.
Оба механизма защищают систему от перепадов давления, предотвращают образование вакуума и снижают риск повреждения компонентов, таких как радиаторы и шланги.
Какие опасности связаны с неисправностью крышки
Воздушные пробки: при выходе клапанов из строя в систему может проникнуть воздух, что вызывает образование пробок. Это приводит к перегреву двигателя и повреждению таких компонентов, как радиатор и расширительный бачок.
Потеря давления: неспособность крышки поддерживать нужное давление ускоряет перегрев антифриза, что увеличивает износ деталей. В сложных случаях это может повредить прокладку головки блока цилиндров, устранение которой требует серьёзных затрат.
Как проверить крышку самостоятельно
Проверка крышки расширительного бачка не требует сложного оборудования:
Убедитесь, что двигатель остыл, чтобы избежать ожогов. Откройте капот и проверьте состояние резиновых шлангов. Если они сплющены или деформированы, вакуумный клапан крышки неисправен.
Запустите двигатель, дайте ему прогреться и осторожно открутите крышку бачка. Если слышен звук выходящего воздуха (шипение), предохранительный клапан работает исправно.
Что делать, если крышка неисправна
Регулярно проверяйте состояние крышки и заменяйте её при первых признаках неисправности. Это не только убережёт ваш двигатель от перегрева, но и сэкономит на дорогостоящем ремонте.