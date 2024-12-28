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Мороз против машины: главные советы по обслуживанию

1:38
Авто

Перед наступлением сильных морозов важно провести диагностику автомобиля и устранить возможные проблемы. Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв дал полезные рекомендации, которые помогут подготовить машину к зиме и избежать неприятностей.

автомобиль в снегу
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль в снегу

Обязательно посетите СТО

Диагностика на автосервисе перед морозами — залог исправности вашего автомобиля. При заезде на СТО в холодную погоду необходимо дать машине согреться не менее 30 минут, чтобы избежать повреждений. Сергей Пономарёв отмечает, что соблюдение этих правил особенно важно в качественных сервисах, где учитываются особенности зимнего обслуживания. В противном случае даже такая простая операция, как замена лампочки в перемёрзшем фонаре, может привести к необходимости полной замены фары.

Уделите внимание аккумулятору

Зимой короткие поездки могут стать причиной недостаточного заряда аккумулятора. Чтобы избежать проблем, старайтесь совершать более длинные поездки, давая батарее время на полноценную зарядку. Не забывайте также регулярно проверять состояние аккумулятора и при необходимости заменять его.

Контроль технических жидкостей

Морозы могут вызывать утечки технических жидкостей, что грозит серьёзными неполадками. Эксперт рекомендует строго соблюдать интервалы замены жидкостей и регулярно проверять их уровень и состояние на СТО. Это предотвратит возможные проблемы и обеспечит стабильную работу автомобиля даже в сильный холод.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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