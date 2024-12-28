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Оштрафуют ли за сигнал дальним светом? Всё, что нужно знать

2:14
Авто

Водители всё чаще обсуждают случаи штрафов за использование дальнего света в нестандартных ситуациях. Разобраться в правомерности таких санкций помогли разъяснения инспектора ГАИ, предоставленные порталом njcar.ru.

ксеноновые фары автомобиля
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ксеноновые фары автомобиля

Когда дальний свет может стать причиной штрафа

Применение дальнего света для предупреждения встречных автомобилей о необходимости переключиться на ближний или для просьбы освободить полосу стало поводом для наложения штрафа. Согласно статье 12.20 КоАП РФ, такие действия квалифицируются как нарушение правил использования световых приборов, за что предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Водители задаются вопросом, почему такие ситуации трактуются как нарушение. Например, на участках скоростных трасс с патрулями ДПС, расположенными в полукилометре друг от друга, штрафы за предупреждение дальним светом вызвали у автомобилистов ощущение, что цель патрулей — не безопасность движения, а выполнение плана по выявлению нарушений.

Что говорит закон

Использование дальнего света на трассах для кратковременных сигналов не противоречит статье 19 ПДД РФ, регулирующей использование световых приборов. Прямого запрета на подобные действия нет, если они не создают угрозу другим участникам движения. Однако в пределах населённых пунктов ситуация другая. Применение дальнего света, ослепляющего встречных водителей, действительно нарушает правила и подпадает под статью 12.20 КоАП РФ.

Как избежать штрафов

  • На трассе: используйте дальний свет только при отсутствии прямой угрозы для других водителей.
  • В населённых пунктах: полностью откажитесь от сигналов дальним светом.
  • Будьте внимательны: следите за местными правилами и обстановкой на дороге.

Штрафы за некорректное использование светотехники стали причиной оживлённых обсуждений среди автомобилистов. Чтобы избежать санкций, важно понимать, в каких ситуациях действия с дальним светом допустимы, а в каких — нет.

Уточнения

Фа́ра (по названию греческого острова «Фарос», знаменитого в древности своим маяком) — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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