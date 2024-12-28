Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три главные тенденции новогоднего макияжа — 2024: берём на заметку и блистаем
Садальский рассказал о предсказании Джуны о будущем России
Воспаление и отёки: когда нужно срочно обратиться к врачу
Новогодняя хит-закуска: готовится за секунды, а выглядит шикарно
Уход за ногтями зимой: что делать, чтобы они не ломались
Как пройдёт Ботанический Новый год в Петербурге
Оштрафуют ли за сигнал дальним светом? Всё, что нужно знать
Почему кухни без навесных ящиков набирают популярность
Учёные прогнозируют необратимые изменения климата

Опасные привычки: как зимний прогрев вредит автомобилю

2:06
Авто

Прогрев автомобиля в зимнее время — привычка для большинства водителей. Но часто этот процесс сопровождается ошибками, которые могут повлиять на состояние машины и даже привести к штрафам. Основатель компании RusTransChina Александр Стрельников назвал самые распространённые ошибки, которые водители допускают при прогреве автомобиля.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Длительный прогрев на холостом ходу

Одна из главных ошибок — оставлять двигатель работать на холостых оборотах в течение 10-15 минут.

"Современные двигатели достигают рабочей температуры уже через 30-60 секунд. Длительный прогрев увеличивает износ мотора и способствует образованию нагара на свечах зажигания", — отмечает Стрельников.

Пренебрежение движением после запуска

Современные двигатели прогреваются быстрее в движении. Оставляя машину на месте, вы не только теряете время, но и мешаете равномерному распределению масла. Начинайте движение сразу после запуска, избегая резких ускорений и высоких оборотов до полного прогрева.

Игнорирование других систем автомобиля

Некоторые водители прогревают только двигатель, забывая о печке и кондиционере. Это может сказаться на эффективности работы систем.

"Включение печки сразу после запуска поможет быстрее нагреть салон, а периодическое включение кондиционера предотвратит износ его компрессора", — советует эксперт.

Штрафы за нарушение экологии

Длительный холостой прогрев, превышающий 5 минут, может повлечь штрафы за нарушение экологических норм. Кроме того, оставленный без присмотра автомобиль становится лёгкой целью для воров.

Неправильный выбор масла

Зимой важно использовать масло с подходящей вязкостью. Несоответствующее масло может привести к недостаточному прогреву двигателя и его износу. Регулярная проверка и замена масла помогут поддерживать автомобиль в хорошем состоянии.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Недвижимость
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить Аудио 
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Российский шоу-бизнес
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой Аудио 
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило
Садоводство, цветоводство
Где в саду стоит посадить грушу? Помните одно главное правило Аудио 
Популярное
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км

Ученые впервые телепортировали квантовое состояние света через интернет. Это открывает дверь к созданию квантовых сетей и меняет будущее технологий.

Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Последние материалы
В США высоко оценили первый полк С-500 ВС РФ
Воспаление и отёки: когда нужно срочно обратиться к врачу
Новогодняя хит-закуска: готовится за секунды, а выглядит шикарно
Уход за ногтями зимой: что делать, чтобы они не ломались
Как пройдёт Ботанический Новый год в Петербурге
Оштрафуют ли за сигнал дальним светом? Всё, что нужно знать
Почему кухни без навесных ящиков набирают популярность
Учёные прогнозируют необратимые изменения климата
Помидоры на подоконнике: как обеспечить идеальные условия для роста
Плодовые мушки на космической станции: что исследуют китайские учёные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.