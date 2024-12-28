Опасные привычки: как зимний прогрев вредит автомобилю

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Прогрев автомобиля в зимнее время — привычка для большинства водителей. Но часто этот процесс сопровождается ошибками, которые могут повлиять на состояние машины и даже привести к штрафам. Основатель компании RusTransChina Александр Стрельников назвал самые распространённые ошибки, которые водители допускают при прогреве автомобиля.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Длительный прогрев на холостом ходу

Одна из главных ошибок — оставлять двигатель работать на холостых оборотах в течение 10-15 минут.

"Современные двигатели достигают рабочей температуры уже через 30-60 секунд. Длительный прогрев увеличивает износ мотора и способствует образованию нагара на свечах зажигания", — отмечает Стрельников.

Пренебрежение движением после запуска

Современные двигатели прогреваются быстрее в движении. Оставляя машину на месте, вы не только теряете время, но и мешаете равномерному распределению масла. Начинайте движение сразу после запуска, избегая резких ускорений и высоких оборотов до полного прогрева.

Игнорирование других систем автомобиля

Некоторые водители прогревают только двигатель, забывая о печке и кондиционере. Это может сказаться на эффективности работы систем.

"Включение печки сразу после запуска поможет быстрее нагреть салон, а периодическое включение кондиционера предотвратит износ его компрессора", — советует эксперт.

Штрафы за нарушение экологии

Длительный холостой прогрев, превышающий 5 минут, может повлечь штрафы за нарушение экологических норм. Кроме того, оставленный без присмотра автомобиль становится лёгкой целью для воров.

Неправильный выбор масла

Зимой важно использовать масло с подходящей вязкостью. Несоответствующее масло может привести к недостаточному прогреву двигателя и его износу. Регулярная проверка и замена масла помогут поддерживать автомобиль в хорошем состоянии.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

