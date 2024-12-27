АвтоВАЗ готовится к запуску кроссоверов

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В начале 2026 года на АвтоВАЗе стартует производство кроссоверов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автозавод

Об этом сообщил глава компании Максим Соколов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Подробности встречи были опубликованы в Telegram-канале правительства РФ 26 декабря, сообщают "Известия".

Новый кроссовер Lada будет основан на платформе модели Vesta, а его первая публичная презентация запланирована на лето 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, Соколов представил результаты работы предприятия за 2024 год, согласно которым объем выпуска автомобилей составит около 500 тыс. единиц.

В текущем году было запущено производство моделей Vesta и Granta с автоматической коробкой передач, а также начинается выпуск Largus на Ижевском автомобильном заводе. Осенью на конвейере в Ижевске была представлена электрическая модель Largus, и начато серийное производство флагманской модели — Lada Aura.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

