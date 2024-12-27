Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рыба в российских магазинах бьёт рекорды по стоимости
Как температура воды влияет на здоровье комнатных цветов
Как избавиться от боли в спине: советы для повседневной жизни
В разы лучше масла: элементарная намазка для бутербродов с красной рыбой, которая делает их волшебными
Как правильно делать утреннюю зарядку для похудения
Возвращаем блеск волосам с уксусным ополаскивателем
Дешевле и безопаснее отбеливателя! Вот как избавиться от плесени на стенах
Туя и соседство: ошибки, которые могут погубить растения
Мимоза со сливочным маслом: нежный салат для праздника

АвтоВАЗ готовится к запуску кроссоверов

1:11
Авто

В начале 2026 года на АвтоВАЗе стартует производство кроссоверов.

автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автозавод

Об этом сообщил глава компании Максим Соколов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Подробности встречи были опубликованы в Telegram-канале правительства РФ 26 декабря, сообщают "Известия".

Новый кроссовер Lada будет основан на платформе модели Vesta, а его первая публичная презентация запланирована на лето 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, Соколов представил результаты работы предприятия за 2024 год, согласно которым объем выпуска автомобилей составит около 500 тыс. единиц.

В текущем году было запущено производство моделей Vesta и Granta с автоматической коробкой передач, а также начинается выпуск Largus на Ижевском автомобильном заводе. Осенью на конвейере в Ижевске была представлена электрическая модель Largus, и начато серийное производство флагманской модели — Lada Aura.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Еда и рецепты
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге Аудио 
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Российский шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным Аудио 
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Популярное
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?

Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Дочь и сын Сергея Лазарева выступят на ТВ в новогоднюю ночь
Дочь и сын Сергея Лазарева выступят на ТВ в новогоднюю ночь
Последние материалы
Дешевле и безопаснее отбеливателя! Вот как избавиться от плесени на стенах
Туя и соседство: ошибки, которые могут погубить растения
Мимоза со сливочным маслом: нежный салат для праздника
Как здоровье кишечника влияет на ваш сон?
Xiaomi расширяет горизонты — партнёрство с зарядными станциями
Курорт будущего: в Анапе учтут экологические риски
Затмит даже Оливье — готовим восхитительный салат Нептун из крабовых палочек, креветок и кукурузы
Роднина сообщила, кто сейчас является главной претенденткой среди фигуристок на участие в Олимпиаде
Маски для лица с натуральными ингредиентами для обновления и очищения кожи
Ёлка и питомцы: как избежать трагедии в новогодние праздники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.