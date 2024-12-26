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Каковы возможности нового гибридного минивэна BYD Denza D9

1:37
Авто

В Китае сегодня представлен новейший минивэн BYD Denza D9 2025, который стал самым популярным минивэном в стране и главным конкурентом Toyota Alphard и Sienna на местном рынке.

Салон автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салон автомобиля

Автомобиль оснащен подключаемой гибридной силовой установкой DM-I пятого поколения, основанной на 1,5-литровом турбомоторе мощностью 156 л.с., сообщает ixbt.

Модель оборудована тяговой батареей емкостью 40 кВтч, обеспечивает запас хода на чистом электричестве до 200 км. Максимальная дальность поездки на полностью заряженном и заправленном автомобиле достигает 1100 км при среднем расходе всего 5,85 л/100 км. Также доступна чисто электрическая версия, способная проехать до 620 км на одной зарядке.

Габариты BYD Denza D9 2025 составляют 5250 х 1960 х 1900 мм с длиной колесной базы в 3110 мм. Внутри автомобиля установлено 10 экранов, включая четыре на передней панели (цифровая панель приборов, медиасистема, экран для переднего пассажира и проекционный дисплей). Модель представлена в восьми комплектациях с ценами от 46,5 до 64,4 тыс. долларов.

Уточнения

Минивэ́н (англ. minivan — «небольшой фургон») — легковой автомобиль с однообъёмным кузовом и бескапотной (реже — вагонной) или полутораобъёмной (полукапотной) компоновкой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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