Секрет выбора видеорегистратора, который прослужит долго

Диапазон цен 10-15 тысяч рублей — это идеальная середина для покупки видеорегистратора. Более дешевые модели могут разочаровать функциональностью, а премиальные устройства зачастую не оправдывают свои внушительные ценники. В этом сегменте уже доступны продвинутые функции, включая 4K-разрешение, GPS и Wi-Fi, которые отвечают требованиям опытных автовладельцев.
Но действительно ли все модели среднего класса одинаковы? Разберем популярные устройства и выясним, что стоит учитывать при выборе.
Уникальная модель с моторизованной камерой, которая вращается на 360° в режиме парковки. Это позволяет фиксировать события вокруг автомобиля, включая вандалов или скрывшихся нарушителей.
Плюсы: встроенная память 128 Гб, режим парковки, функция распознавания препятствий.
Минусы: устаревший литий-ионный аккумулятор, провод питания подключается к самому регистратору.
Цена: 14 990 ₽.
Классический регистратор с четким 4K-видео благодаря сенсору Sony IMX415. В комплекте идут два типа креплений и CPL-фильтр.
Плюсы: высокое качество ночной съемки, суперконденсатор, два варианта установки.
Минусы: отсутствие магнитного крепления.
Цена: 10 490 ₽.
Функциональная модель с матрицей Sony IMX335, поддерживающая разрешение 2K. Регистратор крепится на магнитный держатель.
Плюсы: съемка с CPL-фильтром, магнитное крепление, возможность обновления прошивки.
Минусы: устаревший разъем mini-USB.
Цена: 14 490 ₽.
Компактный прибор без дисплея, идеально подходящий для скрытой установки. Снимает в честном 4K.
Плюсы: Wi-Fi в диапазоне 2,4 и 5 ГГц, GPS с записью маршрутов.
Минусы: отсутствие CPL-фильтра, устаревший разъем micro USB.
Цена: 12 490 ₽.
Регистратор с шарнирной камерой и качественной 4K-съемкой. Имеет фирменный сервис для автоматического сохранения видео при ДТП.
Плюсы: суперконденсатор, удобное приложение.
Минусы: узкий угол обзора (120°), отсутствие CPL-фильтра.
Цена: 11 999 ₽.
Устройство с сенсорным экраном и магнитным креплением. Снимает в 4K и поддерживает GPS.
Плюсы: простота управления через сенсорный дисплей.
Минусы: тряска камеры на кронштейне.
Цена: 11 900 ₽.
Флагманский видеорегистратор с 4K-съемкой, CPL-фильтром и удобным магнитным креплением.
Плюсы: управление функциями взмахом руки, карта памяти в комплекте.
Минусы: неудобные кнопки управления на нижней грани.
Цена: 12 999 ₽.
Видеорегистратор — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.
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