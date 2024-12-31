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Секреты профессионалов: 7 средств для идеального ухода за машиной

3:16
Авто

Каждый автовладелец хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда машина вдруг подводит в самый неподходящий момент. Современные средства автохимии позволяют решить множество проблем оперативно и без лишних затрат. Мы собрали три практичных набора автохимии для разных случаев: дальние поездки, обслуживание подержанного автомобиля и уход за машиной на автомойке.

автохимия
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автохимия

Что взять с собой в автопутешествие

Длительная поездка — это всегда проверка автомобиля на прочность. Утечки масла или антифриза могут застать врасплох, а отсутствие мобильной связи вдали от города сделает вызов эвакуатора невозможным.

Именно поэтому стоит запастись химическими средствами, которые помогут справиться с непредвиденными проблемами:

  1. Герметики радиатора и двигателя (AGA 702R, Hi-Gear HG9029)
    Для устранения утечек антифриза или масла герметик можно просто залить в расширительный бачок или маслозаливную горловину.
  2. Октан- и цетан-корректоры (AGA811F, Hi-Gear HG3340)
    Заправка некачественным топливом может сказаться на работе двигателя. Эти средства выравнивают октановое или цетановое число топлива.
  3. Холодная сварка (AGA855S)
    Полимерный материал с металлическим армированием заделает даже пробитие картера двигателя.
  4. Универсальный антифриз (AGA-Z65)
    Подходит для долива в любой антифриз и сохраняет работоспособность системы охлаждения до -65 °C.

Что нужно для подержанного авто

Покупка автомобиля с пробегом — не только выгодно, но и хлопотно. Помимо стандартной замены масел и фильтров, стоит обратить внимание на скрытые узлы.

Эти средства помогут продлить срок службы двигателя:

  1. Удалитель влаги из топливного бака (AGA805F): борется с накоплением конденсата и защищает топливные системы.
  2. Промывка АКП (Hi-Gear HG7006): эффективно очищает гидроблок перед заменой масла.
    Очистители форсунок и катализатора (AGA801F, Hi-Gear HG3270): восстанавливают работу топливной системы.

Как улучшить результат на автомойке

Мойки самообслуживания стали популярным выбором водителей. Однако для сложных загрязнений стандартные средства могут быть недостаточны.

Рекомендуем добавить в свой арсенал:

  1. Очиститель дисков (Hi-Gear HG5350): удаляет даже застарелую грязь.
  2. Средство для кузова (Hi-Gear HG5625): возвращает блеск и устраняет въевшиеся загрязнения.
  3. Очиститель радиатора (AGA716R): без разборки очищает соты радиатора.
  4. Пенный очиститель двигателя (Hi-Gear HG5377): безопасен для пластика и эффективно справляется с масляными загрязнениями.

Уточнения

Герме́тик — пастообразная или вязкотекучая композиция на основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции, гидроизоляции и для герметизации. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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