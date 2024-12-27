ГИБДД разрешает ставить на учёт машины с изменённой маркировкой

Задумывались ли вы, как поставить на учёт автомобиль с нечитаемым или повреждённым VIN-номером? Теперь ГИБДД предлагает решения, которые облегчат жизнь многим автовладельцам.
Раньше отсутствие читаемого VIN-номера делало регистрацию автомобиля невозможной. Теперь ситуация изменилась. Если маркировка повреждена по следующим причинам, автомобиль всё ещё можно поставить на учёт:
Важно, чтобы транспортное средство было идентифицировано с полной точностью. Для этого потребуется экспертиза, которая подтверждает отсутствие связи автомобиля с угоном или иными нарушениями. Документы, такие как заключение экспертизы и решение о прекращении уголовного дела, становятся основанием для обновления регистрационных данных.
Ещё одно новшество — возможность восстановления регистрации утилизированных автомобилей, если они фактически не были уничтожены. Для этого понадобится:
После этого вы сможете получить новые документы и вернуть машину на дороги общего пользования.
При внесении изменений в регистрационные данные важно следовать установленному алгоритму:
Эти шаги значительно упрощают процесс регистрации автомобилей с проблемной маркировкой.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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