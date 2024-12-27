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ГИБДД разрешает ставить на учёт машины с изменённой маркировкой

1:43
Авто

Задумывались ли вы, как поставить на учёт автомобиль с нечитаемым или повреждённым VIN-номером? Теперь ГИБДД предлагает решения, которые облегчат жизнь многим автовладельцам.

Страховой агент в процессе рассмотрения претензии по ДТП
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страховой агент в процессе рассмотрения претензии по ДТП

Что делать, если VIN-номер повреждён

Раньше отсутствие читаемого VIN-номера делало регистрацию автомобиля невозможной. Теперь ситуация изменилась. Если маркировка повреждена по следующим причинам, автомобиль всё ещё можно поставить на учёт:

  • Коррозия или естественный износ
  • Ремонт кузова
  • Восстановление после угона

Важно, чтобы транспортное средство было идентифицировано с полной точностью. Для этого потребуется экспертиза, которая подтверждает отсутствие связи автомобиля с угоном или иными нарушениями. Документы, такие как заключение экспертизы и решение о прекращении уголовного дела, становятся основанием для обновления регистрационных данных.

Как вернуть утилизированный автомобиль в строй

Ещё одно новшество — возможность восстановления регистрации утилизированных автомобилей, если они фактически не были уничтожены. Для этого понадобится:

  • Указать место последней регистрации машины
  • Предоставить документы, подтверждающие факт сохранности автомобиля

После этого вы сможете получить новые документы и вернуть машину на дороги общего пользования.

Что нужно помнить

При внесении изменений в регистрационные данные важно следовать установленному алгоритму:

  • Подать заявление в ГИБДД
  • Пройти проверку на соответствие
  • Получить обновлённые документы

Эти шаги значительно упрощают процесс регистрации автомобилей с проблемной маркировкой.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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