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Электроника или ручной замер: что лучше для проверки моторного масла

2:34
Авто

Проверка уровня масла в двигателе — базовая, но важная процедура, которую должен знать каждый водитель. Однако многие допускают ошибки, которые могут привести к неверным результатам. Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, как правильно выполнять эту задачу.

Моторное масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моторное масло

Когда проверять: на горячую или холодную

Ориентируйтесь на рекомендации автопроизводителя

В инструкции к вашему автомобилю указано, как именно проводить проверку. Некоторые модели допускают проверку на холодном двигателе, но это скорее исключение.

Рекомендация эксперта:

  • После поездки заглушите мотор.
  • Подождите 15–20 минут, чтобы масло стекло в поддон.
  • Проведите проверку, пока двигатель ещё тёплый.

Некоторые щупы имеют отметки Hot (для горячего двигателя) и Cold (для остывшего). Убедитесь, что следуете соответствующим указаниям.

Как правильно проверять уровень масла

Подготовка:

  • Извлеките масляный щуп.
  • Протрите его чистой тряпкой или новой салфеткой.

Проверка:

  • Вставьте щуп обратно и подождите минуту.
  • Аккуратно извлеките, удерживая вертикально вниз.
  • Убедитесь, что масло не стекает по щупу, чтобы получить точные показания.

Чистота:

  • Используйте только чистую ветошь. Грязь и абразивные частицы могут повредить двигатель.
  • Протрите пространство вокруг канала перед проверкой.

Где проверять

Правильное место проверки играет важную роль:

  • Ровная поверхность: парковка должна быть на горизонтальной плоскости, без уклонов и перекосов.
  • Пустой автомобиль: убедитесь, что в машине нет пассажиров и груза, которые могут повлиять на уровень масла.

Как часто проверять

  • Минимум раз в неделю.
  • Перед каждой дальней поездкой.
  • Если заметили внешние признаки неполадок: лужи под автомобилем, сигналы на приборной панели.

Недостаток масла может привести к масляному голоданию, что вызывает ускоренный износ деталей двигателя и грозит дорогостоящим ремонтом.

Кому доверять

  • Самостоятельно: регулярная проверка уровня масла под капотом доступна каждому.
  • Электроника: датчики на приборной панели удобны, но их показания могут быть не всегда точными.
  • Автосервис: при каждом визите на СТО (шиномонтаж, диагностика) попросите мастеров проверить уровень и состояние масла.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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