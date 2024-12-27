Электроника или ручной замер: что лучше для проверки моторного масла

Проверка уровня масла в двигателе — базовая, но важная процедура, которую должен знать каждый водитель. Однако многие допускают ошибки, которые могут привести к неверным результатам. Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, как правильно выполнять эту задачу.
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Моторное масло
Когда проверять: на горячую или холодную
Ориентируйтесь на рекомендации автопроизводителя
В инструкции к вашему автомобилю указано, как именно проводить проверку. Некоторые модели допускают проверку на холодном двигателе, но это скорее исключение.
Рекомендация эксперта:
После поездки заглушите мотор.
Подождите 15–20 минут, чтобы масло стекло в поддон.
Проведите проверку, пока двигатель ещё тёплый.
Некоторые щупы имеют отметки Hot (для горячего двигателя) и Cold (для остывшего). Убедитесь, что следуете соответствующим указаниям.
Как правильно проверять уровень масла
Подготовка:
Извлеките масляный щуп.
Протрите его чистой тряпкой или новой салфеткой.
Проверка:
Вставьте щуп обратно и подождите минуту.
Аккуратно извлеките, удерживая вертикально вниз.
Убедитесь, что масло не стекает по щупу, чтобы получить точные показания.
Чистота:
Используйте только чистую ветошь. Грязь и абразивные частицы могут повредить двигатель.
Протрите пространство вокруг канала перед проверкой.
Где проверять
Правильное место проверки играет важную роль:
Ровная поверхность: парковка должна быть на горизонтальной плоскости, без уклонов и перекосов.
Пустой автомобиль: убедитесь, что в машине нет пассажиров и груза, которые могут повлиять на уровень масла.
Как часто проверять
Минимум раз в неделю.
Перед каждой дальней поездкой.
Если заметили внешние признаки неполадок: лужи под автомобилем, сигналы на приборной панели.
Недостаток масла может привести к масляному голоданию, что вызывает ускоренный износ деталей двигателя и грозит дорогостоящим ремонтом.
Кому доверять
Самостоятельно: регулярная проверка уровня масла под капотом доступна каждому.
Электроника: датчики на приборной панели удобны, но их показания могут быть не всегда точными.
Автосервис: при каждом визите на СТО (шиномонтаж, диагностика) попросите мастеров проверить уровень и состояние масла.
Уточнения
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.