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Автомобили, которые сложно продать: топ причин низкого спроса

2:18
Авто

Выбирая автомобиль, многие не задумываются о его ликвидности на вторичном рынке. Однако спустя годы эксплуатации владельцы сталкиваются с трудностями при продаже. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, какие машины сложнее всего продать и почему.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя дорога

Причины низкой ликвидности

История автомобиля

  • Участие в серьёзных ДТП.
  • Хронические неисправности двигателя или трансмиссии.

Непопулярные марки

  • Автомобили брендов, не пользующихся доверием у российских автолюбителей, вызывают меньше интереса.

Тип трансмиссии

  • Популярность: классическая гидромеханическая АКПП.
  • Проблемы с продажей: машины с роботизированными трансмиссиями или вариаторами, которые считают менее надёжными и сложными в ремонте.

Премиум-сегмент

  • BMW, Mercedes-Benz, Audi: спрос на такие автомобили низкий из-за дорогостоящего обслуживания и ремонта.
  • Средний класс избегает покупки премиальных машин из-за высоких эксплуатационных расходов.

Малолитражные турбированные двигатели

  • Российские покупатели считают их ненадёжными, требующими частого ремонта.

Слишком мощные двигатели

  • Высокий расход топлива, дорогой транспортный налог и обслуживание делают такие авто непопулярными.

Узкоспециализированные автомобили

  • Спортивные модели или машины с редкими характеристиками интересны лишь узкому кругу энтузиастов.

Советы для владельцев

Учитывайте ликвидность при покупке

Выбирайте машины с надёжными агрегатами, популярными марками и типами трансмиссий.

Регулярное обслуживание

Сохраняйте документацию по всем ремонтам, чтобы повысить доверие будущих покупателей.

Подготовка к продаже

  • Проведите диагностику и устраните мелкие неисправности.
  • Приведите автомобиль в порядок (мойка, полировка, химчистка салона).

Реалистичная цена

Установите цену, соответствующую состоянию автомобиля и рыночным тенденциям.

Продвижение

Размещайте объявление на популярных платформах, сопровождая его качественными фотографиями и подробным описанием.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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