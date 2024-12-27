Автомобили, которые сложно продать: топ причин низкого спроса

2:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Выбирая автомобиль, многие не задумываются о его ликвидности на вторичном рынке. Однако спустя годы эксплуатации владельцы сталкиваются с трудностями при продаже. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, какие машины сложнее всего продать и почему.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимняя дорога

Причины низкой ликвидности

История автомобиля

Участие в серьёзных ДТП.

Хронические неисправности двигателя или трансмиссии.

Непопулярные марки

Автомобили брендов, не пользующихся доверием у российских автолюбителей, вызывают меньше интереса.

Тип трансмиссии

Популярность : классическая гидромеханическая АКПП.

: классическая гидромеханическая АКПП. Проблемы с продажей: машины с роботизированными трансмиссиями или вариаторами, которые считают менее надёжными и сложными в ремонте.

Премиум-сегмент

BMW, Mercedes-Benz, Audi: спрос на такие автомобили низкий из-за дорогостоящего обслуживания и ремонта.

Средний класс избегает покупки премиальных машин из-за высоких эксплуатационных расходов.

Малолитражные турбированные двигатели

Российские покупатели считают их ненадёжными, требующими частого ремонта.

Слишком мощные двигатели

Высокий расход топлива, дорогой транспортный налог и обслуживание делают такие авто непопулярными.

Узкоспециализированные автомобили

Спортивные модели или машины с редкими характеристиками интересны лишь узкому кругу энтузиастов.

Советы для владельцев

Учитывайте ликвидность при покупке

Выбирайте машины с надёжными агрегатами, популярными марками и типами трансмиссий.

Регулярное обслуживание

Сохраняйте документацию по всем ремонтам, чтобы повысить доверие будущих покупателей.

Подготовка к продаже

Проведите диагностику и устраните мелкие неисправности.

Приведите автомобиль в порядок (мойка, полировка, химчистка салона).

Реалистичная цена

Установите цену, соответствующую состоянию автомобиля и рыночным тенденциям.

Продвижение

Размещайте объявление на популярных платформах, сопровождая его качественными фотографиями и подробным описанием.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

