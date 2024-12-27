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Мойка зимой: что нужно знать, чтобы не повредить авто

1:43
Авто

Многие владельцы автомобилей пренебрегают мойкой зимой, считая её ненужной. Однако, как утверждает руководитель станций кузовного ремонта сети Fit Service Ярослав Кукарин, регулярная мойка автомобиля в холодный сезон — необходимость.

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Почему важно мыть автомобиль зимой

  • Реагенты и грязь
    В зимний период дороги активно посыпают реагентами, которые агрессивно воздействуют на лакокрасочное покрытие и металлические детали автомобиля. Удаление этих веществ помогает избежать коррозии.
  • Чистота скрытых полостей
    Грязь и наледь скапливаются в труднодоступных местах, таких как пороги, ниша запасного колеса и задняя часть кузова. Это увеличивает риск коррозии и повреждений.

Как правильно мыть автомобиль зимой

Выбор частоты

По мнению Кукарина, оптимальная частота мойки зимой — раз в две-три недели, но это зависит от погодных условий и степени загрязнения.

Подготовка к мойке

  • Перед началом процедур дайте автомобилю согреться до температуры хотя бы +10 °C.
  • Начните с промывки прохладной водой, чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия.

Особое внимание деталям

  • Просите сотрудников мойки тщательно промывать полости: днище, пороги, ниши.
  • После мойки продуйте замки и уплотнители, чтобы предотвратить их замерзание.

Смазка уплотнителей

  • Нанесите силиконовую смазку на резиновые уплотнители, чтобы защитить их от примерзания.

Учитывайте погоду

  • Избегайте мойки в сильные морозы, отдавайте предпочтение более тёплым дням.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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