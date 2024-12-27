Мойка зимой: что нужно знать, чтобы не повредить авто

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Многие владельцы автомобилей пренебрегают мойкой зимой, считая её ненужной. Однако, как утверждает руководитель станций кузовного ремонта сети Fit Service Ярослав Кукарин, регулярная мойка автомобиля в холодный сезон — необходимость.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мойка машины

Почему важно мыть автомобиль зимой

Реагенты и грязь

В зимний период дороги активно посыпают реагентами, которые агрессивно воздействуют на лакокрасочное покрытие и металлические детали автомобиля. Удаление этих веществ помогает избежать коррозии.

В зимний период дороги активно посыпают реагентами, которые агрессивно воздействуют на лакокрасочное покрытие и металлические детали автомобиля. Удаление этих веществ помогает избежать коррозии. Чистота скрытых полостей

Грязь и наледь скапливаются в труднодоступных местах, таких как пороги, ниша запасного колеса и задняя часть кузова. Это увеличивает риск коррозии и повреждений.

Как правильно мыть автомобиль зимой

Выбор частоты

По мнению Кукарина, оптимальная частота мойки зимой — раз в две-три недели, но это зависит от погодных условий и степени загрязнения.

Подготовка к мойке

Перед началом процедур дайте автомобилю согреться до температуры хотя бы +10 °C.

Начните с промывки прохладной водой, чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия.

Особое внимание деталям

Просите сотрудников мойки тщательно промывать полости: днище, пороги, ниши.

После мойки продуйте замки и уплотнители, чтобы предотвратить их замерзание.

Смазка уплотнителей

Нанесите силиконовую смазку на резиновые уплотнители, чтобы защитить их от примерзания.

Учитывайте погоду

Избегайте мойки в сильные морозы, отдавайте предпочтение более тёплым дням.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

