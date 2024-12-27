Мойка зимой: что нужно знать, чтобы не повредить авто

Многие владельцы автомобилей пренебрегают мойкой зимой, считая её ненужной. Однако, как утверждает руководитель станций кузовного ремонта сети Fit Service Ярослав Кукарин, регулярная мойка автомобиля в холодный сезон — необходимость.
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Мойка машины
Почему важно мыть автомобиль зимой
Реагенты и грязь В зимний период дороги активно посыпают реагентами, которые агрессивно воздействуют на лакокрасочное покрытие и металлические детали автомобиля. Удаление этих веществ помогает избежать коррозии.
Чистота скрытых полостей Грязь и наледь скапливаются в труднодоступных местах, таких как пороги, ниша запасного колеса и задняя часть кузова. Это увеличивает риск коррозии и повреждений.
Как правильно мыть автомобиль зимой
Выбор частоты
По мнению Кукарина, оптимальная частота мойки зимой — раз в две-три недели, но это зависит от погодных условий и степени загрязнения.
Подготовка к мойке
Перед началом процедур дайте автомобилю согреться до температуры хотя бы +10 °C.
Начните с промывки прохладной водой, чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия.
Особое внимание деталям
Просите сотрудников мойки тщательно промывать полости: днище, пороги, ниши.
После мойки продуйте замки и уплотнители, чтобы предотвратить их замерзание.
Смазка уплотнителей
Нанесите силиконовую смазку на резиновые уплотнители, чтобы защитить их от примерзания.
Учитывайте погоду
Избегайте мойки в сильные морозы, отдавайте предпочтение более тёплым дням.
Уточнения
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.