Три зимние ошибки, которые могут испортить лобовое стекло

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Очистка замёрзшего лобового стекла автомобиля может обернуться серьёзными повреждениями, если использовать неправильные методы. Руководитель автосервиса Fit Service Юлия Кузнецова объяснила, почему зимой лобовые стёкла трескаются и как этого избежать.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид с лобового стекла

Три причины повреждений

Горячая вода

Лить горячую воду на стекло категорически нельзя. Резкий перепад температуры может привести к образованию трещин.

Лить горячую воду на стекло категорически нельзя. Резкий перепад температуры может привести к образованию трещин. Максимальный обдув

Направление горячего воздуха на лобовое стекло сразу после запуска двигателя также опасно. Постепенный нагрев безопаснее для стекла.

Направление горячего воздуха на лобовое стекло сразу после запуска двигателя также опасно. Постепенный нагрев безопаснее для стекла. Использование фена

Применение фена или других приборов, создающих локальный нагрев, вызывает неравномерное расширение материала, что чревато повреждениями.

Как правильно размораживать стекло

Кузнецова советует использовать специализированные средства, такие как «антилёд» или «размораживатель». Эти составы безопасно удаляют наледь с поверхности стекла, предотвращая его повреждение.

Как избежать обледенения изнутри

Обледенение стекла изнутри часто связано с повышенной влажностью в салоне. Чтобы минимизировать её:

Тщательно отряхивайте обувь перед посадкой в автомобиль.

Убирайте снег и воду с ковриков после каждой поездки.

Не оставляйте в салоне щётки и другие мокрые предметы.

Возможные технические проблемы

Если стекло всё же обмерзает изнутри, причина может быть в:

забитых вентиляционных каналах;

неисправности системы отопления.

Регулярная проверка вентиляции и состояния печки автомобиля поможет избежать подобных ситуаций.

Уточнения

Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.

