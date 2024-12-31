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Печка против двигателя: почему она мешает прогреву авто

2:00
Авто

Прогрев двигателя перед началом движения — привычный ритуал для автолюбителей, особенно в холодное время года. Однако многие водители совершают ошибку, сразу включая отопитель салона на максимум. Это не только замедляет прогрев двигателя, но и увеличивает расход топлива. Инженер-двигателист рассказал, как избежать этой ошибки и сделать прогрев автомобиля более эффективным.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Почему включённая печка замедляет прогрев двигателя

При активации отопителя салона часть тепла, которое выделяется двигателем, используется для обогрева воздуха в салоне. В результате:

  • В подкапотное пространство попадает холодный воздух с улицы, что значительно увеличивает длительность прогрева.
  • В морозы прогрев может затянуться в два раза дольше, что особенно неудобно, если вы торопитесь.

Как правильно прогревать автомобиль зимой

Чтобы эффективно прогреть двигатель и обеспечить комфорт в салоне, следуйте этим рекомендациям:

Не включайте печку сразу на максимум

После запуска двигателя оставьте отопитель выключенным или включите на минимальную мощность.
Это позволит мотору быстрее набрать рабочую температуру.

Увеличивайте мощность печки постепенно

Когда двигатель немного прогреется, начните плавно увеличивать скорость вентилятора.
Максимальная мощность отопителя включается только тогда, когда мотор достигает рабочей температуры.

Используйте дистанционный запуск

Если у вас есть функция дистанционного запуска, прогрейте двигатель заранее, не выходя на улицу.
Это удобное решение, которое избавит от необходимости ждать возле автомобиля.

Прогрев на ходу

Если времени ждать нет, начинайте движение сразу после запуска двигателя, избегая работы отопителя на максимуме.
В процессе езды двигатель прогревается быстрее, и работа печки не влияет на его температуру.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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