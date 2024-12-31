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От чего зависит цена ОСАГО и как её снизить

2:46
Авто

Стоимость полиса ОСАГО в России значительно варьируется в зависимости от региона, где оформляется страховка. Основатель компании "Полис 812" Константин Денисламов рассказал, какие факторы влияют на цену полиса и с какими трудностями сталкиваются водители.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Почему ОСАГО дороже в одних регионах и дешевле в других

Основные факторы, влияющие на стоимость ОСАГО:

Аварийность на дорогах.
В мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, плотный трафик увеличивает вероятность ДТП, что делает полисы дороже.
В регионах с плохими дорогами и сложным климатом, например, на Чукотке или в Дальневосточном федеральном округе, также наблюдаются высокие коэффициенты.

Качество дорожной инфраструктуры.
Изношенные дороги увеличивают риск аварий, что напрямую влияет на тарифы ОСАГО.

Конкуренция среди страховщиков.
В крупных городах выбор страховых компаний широкий, что создаёт конкурентную среду и улучшает условия для клиентов.
В небольших населённых пунктах, где страховщиков мало, полисы обходятся дороже.

Уровень доходов населения.
В регионах с высокой покупательной способностью, таких как Москва, Санкт-Петербург и Мурманск, стоимость ОСАГО выше.
В областях с низкими доходами, например, в Костромской или Орловской, цены ниже.

Регионы с самой высокой и низкой стоимостью ОСАГО

Самая высокая стоимость ОСАГО:

  1. Москва,
  2. Санкт-Петербург,
  3. Московская область,
  4. Татарстан,
  5. Новосибирская и Мурманская области.

Самая низкая стоимость ОСАГО:

  1. Забайкальский край,
  2. Белгородская область,
  3. Орловская область,
  4. Костромская область.

Проблемы с оформлением ОСАГО в регионах

В мегаполисах оформление ОСАГО проще: страховщики активно работают, предоставляют услуги онлайн и предлагают разнообразные условия.
В малых городах доступ к страховым услугам ограничен. Небольшое количество компаний, отсутствие офисов и специалистов усложняют процесс.

Рекомендация эксперта:
При выборе страховщика в небольшом городе отдавайте предпочтение компаниям, которые имеют офисы в регионе. Это упростит процесс урегулирования убытков в случае ДТП.

Советы, как оформить ОСАГО дешевле

  • Сравнивайте предложения.
    Изучайте условия разных компаний, чтобы найти наиболее выгодный вариант.
  • Соблюдайте ПДД.
    Ведение безаварийной истории снижает коэффициенты и помогает сэкономить на стоимости полиса.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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