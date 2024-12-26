Ваши права и обязанности при остановке авто инспектором ДПС

Многие водители считают, что действия инспектора ГИБДД при остановке автомобиля всегда предсказуемы: представление, проверка документов и несколько вопросов. Однако реальность регламентируется строгими правилами, прописанными в законах и приказах МВД. Разберём, как должно проходить общение с сотрудником ДПС и какие у него есть обязанности перед водителем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомобильная дорога

Основания для остановки

Согласно Федеральному закону «О полиции» и административному регламенту МВД, инспектор ГИБДД может остановить автомобиль только при наличии обоснования. Главная цель — предотвращение правонарушений и обеспечение безопасности на дорогах.

Сигналы остановки:

жест рукой;

использование жезла или световозвращающего диска;

громкоговоритель;

свисток;

сирены или проблесковые маячки служебного автомобиля.

Где можно остановить автомобиль

Инспектор обязан выбирать место, где остановка будет безопасной для всех участников движения. Если это зона, где запрещена парковка, сотрудник должен включить проблесковые маячки, чтобы оповестить других водителей и минимизировать риск ДТП.

Порядок действий инспектора

Представление

После остановки инспектор обязан подойти к автомобилю с водительской стороны, представиться, указав свою должность, звание и фамилию.

Проверка документов

Водитель вправе запросить служебное удостоверение сотрудника.

Инспектор озвучивает причину остановки и только после этого запрашивает документы.

Если в переданных документах окажутся деньги или личные вещи, их обязаны сразу вернуть владельцу.

Корректность общения

Сотрудник должен проявлять уважение, избегать нравоучений или выражения личных суждений.

В случае конфликта инспектор обязан разъяснить порядок подачи жалобы.

Как водителю защищать свои права

Если у вас возникают сомнения в действиях инспектора, вы можете:

попросить его предъявить удостоверение;

спросить номер дежурной части, чтобы оставить отзыв или подать жалобу;

оформить претензию письменно, используя специальную форму.

Соблюдение регламента обеими сторонами помогает избежать конфликтов и повышает безопасность на дорогах.

Уточнения

Доро́жно-патру́льная слу́жба или Дорожно-постовая служба (ДПС) — структурное подразделение Госавтоинспекции МВД России, а также министерств внутренних дел стран СНГ.

