Ваши права и обязанности при остановке авто инспектором ДПС

Многие водители считают, что действия инспектора ГИБДД при остановке автомобиля всегда предсказуемы: представление, проверка документов и несколько вопросов. Однако реальность регламентируется строгими правилами, прописанными в законах и приказах МВД. Разберём, как должно проходить общение с сотрудником ДПС и какие у него есть обязанности перед водителем.
Согласно Федеральному закону «О полиции» и административному регламенту МВД, инспектор ГИБДД может остановить автомобиль только при наличии обоснования. Главная цель — предотвращение правонарушений и обеспечение безопасности на дорогах.
Инспектор обязан выбирать место, где остановка будет безопасной для всех участников движения. Если это зона, где запрещена парковка, сотрудник должен включить проблесковые маячки, чтобы оповестить других водителей и минимизировать риск ДТП.
Представление
После остановки инспектор обязан подойти к автомобилю с водительской стороны, представиться, указав свою должность, звание и фамилию.
Проверка документов
Корректность общения
Если у вас возникают сомнения в действиях инспектора, вы можете:
Соблюдение регламента обеими сторонами помогает избежать конфликтов и повышает безопасность на дорогах.
Доро́жно-патру́льная слу́жба или Дорожно-постовая служба (ДПС) — структурное подразделение Госавтоинспекции МВД России, а также министерств внутренних дел стран СНГ.
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