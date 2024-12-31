Параллельный импорт против дилеров: что выбирают россияне

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Несмотря на активное развитие параллельного импорта автомобилей, подавляющее большинство российских автолюбителей продолжают предпочитать покупку машин через официальные дилерские центры. Согласно исследованию агентства "Автостат", 80% покупателей готовы переплатить за надёжность и уверенность, которую обеспечивают официальные поставщики.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Основные причины недоверия к параллельному импорту

Отсутствие уверенности в послепродажном обслуживании

Более трети респондентов выразили опасения по поводу гарантийного ремонта и сложности с поставками запчастей. Это особенно важно для владельцев премиальных автомобилей, где цена комплектующих может быть очень высокой.

Юридические риски

Четверть опрошенных указали на возможные проблемы с оформлением документов.

Более 20% боятся потерять деньги или столкнуться с их заморозкой без получения автомобиля.

Недостаток технической поддержки

Около 14% респондентов обеспокоены отсутствием возможности быстро получить техническую помощь в пути.

Почему россияне выбирают официальных дилеров

Гарантия и надежность. Официальные дилеры предоставляют гарантийное обслуживание и сертифицированные запчасти.

Прозрачность сделки. Покупатели уверены в юридической чистоте документов и минимальных рисках потери денег.

Поддержка в пути. Наличие развитой сети официальных сервисных центров добавляет уверенности.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



