Как россияне выбирают автомобили в 2024 году: главные тренды

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В современном мире покупка автомобиля всё чаще начинается онлайн. Как показал опрос, проведённый на дилерской конференции "Высшая передача" 26 ноября, 81% россиян перед посещением автосалона заходит на платформы объявлений, а 49% ищут информацию на видеосервисах.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ покупка автомобиля

Директор по развитию сегмента автодилеров "Авито Авто" Антон Воронов отметил, что цифровизация автомобильного рынка оказывает значительное влияние на поведение покупателей и дилеров.

Рост предложения автомобилей

Уходящий год продемонстрировал позитивную динамику:

количество новых автомобилей на платформе увеличилось на 38%,

машин с пробегом — на 35%.

Одной из главных тенденций стал растущий интерес к автомобилям китайских производителей. В 2024 году "Авито Авто" выделило для них отдельный раздел, где представлены новые модели от официальных дилеров.

Как россияне ищут автомобили

Исследование показало, что источниками информации для покупателей являются:

Платформы объявлений : 81% заходит на такие сайты перед визитом в автосалон.

: 81% заходит на такие сайты перед визитом в автосалон. Видеосервисы : 49% изучают видеообзоры автомобилей.

: 49% изучают видеообзоры автомобилей. Сайты дилеров и производителей: 29% используют официальные ресурсы.

Каждый месяц "Авито Авто" посещают 36,6 млн пользователей, что подчеркивает популярность платформы.

Прозрачность и удобство для покупателей

Сервис "Селект" стал одним из ключевых инструментов, предоставляющим полную информацию об истории автомобиля и его текущем состоянии. Такая прозрачность повышает доверие к онлайн-покупкам.

Антон Воронов отметил, что дилеры, обеспечивающие доступность и заявленные характеристики автомобилей, получают до 14% больше трафика, что положительно сказывается на продажах.

Возможности для частных лиц и дилеров

Для частных лиц : через онлайн-аукцион можно выставить автомобиль на продажу. Дилеры делают ставки, а покупатель выбирает лучшее предложение.

: через онлайн-аукцион можно выставить автомобиль на продажу. Дилеры делают ставки, а покупатель выбирает лучшее предложение. Для дилеров: система "Автохаб" автоматизирует процессы пополнения склада, продаж, маркетинга и других бизнес-процессов.

Будущее автомобильного рынка

Дилеры, активно использующие онлайн-инструменты, показывают лучшие результаты: они привлекают больше клиентов, получают больше трафика и, как следствие, увеличивают продажи, сообщает properm.ru.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

