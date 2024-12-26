Как россияне выбирают автомобили в 2024 году: главные тренды

В современном мире покупка автомобиля всё чаще начинается онлайн. Как показал опрос, проведённый на дилерской конференции "Высшая передача" 26 ноября, 81% россиян перед посещением автосалона заходит на платформы объявлений, а 49% ищут информацию на видеосервисах.
Директор по развитию сегмента автодилеров "Авито Авто" Антон Воронов отметил, что цифровизация автомобильного рынка оказывает значительное влияние на поведение покупателей и дилеров.
Уходящий год продемонстрировал позитивную динамику:
Одной из главных тенденций стал растущий интерес к автомобилям китайских производителей. В 2024 году "Авито Авто" выделило для них отдельный раздел, где представлены новые модели от официальных дилеров.
Исследование показало, что источниками информации для покупателей являются:
Каждый месяц "Авито Авто" посещают 36,6 млн пользователей, что подчеркивает популярность платформы.
Сервис "Селект" стал одним из ключевых инструментов, предоставляющим полную информацию об истории автомобиля и его текущем состоянии. Такая прозрачность повышает доверие к онлайн-покупкам.
Антон Воронов отметил, что дилеры, обеспечивающие доступность и заявленные характеристики автомобилей, получают до 14% больше трафика, что положительно сказывается на продажах.
Дилеры, активно использующие онлайн-инструменты, показывают лучшие результаты: они привлекают больше клиентов, получают больше трафика и, как следствие, увеличивают продажи, сообщает properm.ru.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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