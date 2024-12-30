Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году

В 2024 году китайские автопроизводители поставили в Россию рекордное количество автомобилей. Однако рынок оказался неспособен "переварить" такой объём: по оценкам экспертов, на складах сейчас скопилось от 250 до 350 тысяч автомобилей, что превышает показатели прошлого года.
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Почему склады переполнены
Причины затоваривания:
Избыточные поставки. Китайские бренды, такие как Haval, Chery, Geely и Changan, увеличили поставки в ожидании роста утильсбора.
Падение спроса. С ноября 2024 года спрос начал снижаться, что стало неожиданностью для дилеров.
Параллельный импорт. Автомобили, поступающие по этой схеме, ещё больше увеличили объём предложения.
Как обстоят дела с продажами
В последние месяцы 2024 года ежемесячно продавалось 120-140 тысяч автомобилей. В начале 2025 года ожидается дальнейшее падение продаж до 100 тысяч автомобилей в месяц.
Будут ли скидки на автомобили
Несмотря на переполненные склады, автопроизводители не планируют массово снижать цены.
Основные причины:
Ценовая политика. Производители скорее сократят поставки, чем пойдут на снижение стоимости.
Рост цен в 2025 году. Уже сейчас ожидается повышение цен минимум на 10%, а при ослаблении рубля автомобили могут подорожать ещё сильнее.
Скидки и акции возможны лишь на прошлогодние модели, но они будут носить ограниченный характер.
Прогнозы на 2025 год
Эксперты считают, что рынок будет справляться с текущими запасами автомобилей до весны.