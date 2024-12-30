Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

В 2024 году китайские автопроизводители поставили в Россию рекордное количество автомобилей. Однако рынок оказался неспособен "переварить" такой объём: по оценкам экспертов, на складах сейчас скопилось от 250 до 350 тысяч автомобилей, что превышает показатели прошлого года.

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Почему склады переполнены

Причины затоваривания:

Избыточные поставки. Китайские бренды, такие как Haval, Chery, Geely и Changan, увеличили поставки в ожидании роста утильсбора.

Падение спроса. С ноября 2024 года спрос начал снижаться, что стало неожиданностью для дилеров.

Параллельный импорт. Автомобили, поступающие по этой схеме, ещё больше увеличили объём предложения.

Как обстоят дела с продажами

В последние месяцы 2024 года ежемесячно продавалось 120-140 тысяч автомобилей.

В начале 2025 года ожидается дальнейшее падение продаж до 100 тысяч автомобилей в месяц.

Будут ли скидки на автомобили

Несмотря на переполненные склады, автопроизводители не планируют массово снижать цены.

Основные причины:

Ценовая политика. Производители скорее сократят поставки, чем пойдут на снижение стоимости.

Рост цен в 2025 году. Уже сейчас ожидается повышение цен минимум на 10%, а при ослаблении рубля автомобили могут подорожать ещё сильнее.

Скидки и акции возможны лишь на прошлогодние модели, но они будут носить ограниченный характер.



Прогнозы на 2025 год

Эксперты считают, что рынок будет справляться с текущими запасами автомобилей до весны.

В дальнейшем многое будет зависеть от: