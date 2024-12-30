Удаляйте реагенты правильно: как защитить авто зимой

Зимой многие водители сомневаются, стоит ли мыть машину. Грязи, как летом, на дорогах меньше, но водные процедуры в морозы чреваты примерзанием дверей и замков. Руководитель станций кузовного ремонта сети автосервисов FIT SERVICE Ярослав Кукарин, развеял сомнения и дал рекомендации по зимнему уходу за автомобилем.
Даже если автомобиль кажется не слишком грязным, регулярная мойка зимой необходима для удаления дорожных реагентов. Эти вещества наносят вред кузову, ускоряя коррозию.
Мыть машину следует в среднем раз в 2-3 недели, даже при минимальных загрязнениях.
Особое внимание стоит уделить участкам, где скапливается наледь и песок:
Перед мойкой автомобиль должен немного согреться, особенно если он промерз. Это поможет избежать проблем с замерзанием воды в механизмах.
Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).
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