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Удаляйте реагенты правильно: как защитить авто зимой

1:35
Авто

Зимой многие водители сомневаются, стоит ли мыть машину. Грязи, как летом, на дорогах меньше, но водные процедуры в морозы чреваты примерзанием дверей и замков. Руководитель станций кузовного ремонта сети автосервисов FIT SERVICE Ярослав Кукарин, развеял сомнения и дал рекомендации по зимнему уходу за автомобилем.

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Почему мыть машину зимой обязательно

Даже если автомобиль кажется не слишком грязным, регулярная мойка зимой необходима для удаления дорожных реагентов. Эти вещества наносят вред кузову, ускоряя коррозию.

Рекомендации эксперта:

Мыть машину следует в среднем раз в 2-3 недели, даже при минимальных загрязнениях.
Особое внимание стоит уделить участкам, где скапливается наледь и песок:

  • пороги со стороны днища,
  • ниши запасного колеса,
  • задняя часть под багажным отделением.

Как подготовить машину к мойке зимой

Перед мойкой автомобиль должен немного согреться, особенно если он промерз. Это поможет избежать проблем с замерзанием воды в механизмах.

После мойки:

  • Продуть замки и личинки.
  • Важно удалить всю воду из механизмов, которые могут замерзнуть.
  • Обработать уплотнители.
  • После мойки можно нанести силиконовую смазку на дверные уплотнители, чтобы избежать их примерзания.
  • Выбирать теплые дни.
    Если впереди неделя сильных морозов, мойку лучше запланировать заранее.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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