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Привыкание к маслу — миф или реальность? Ответ вас удивит

2:22
Авто

Существует популярное мнение, что автомобиль "привыкает" к моторному маслу определённого бренда, и его замена может негативно повлиять на работу двигателя. Однако собственник автосервиса Fit Service в Тимашевске Виталий Деревков опроверг этот миф, подчеркнув, что он не имеет научного обоснования.

масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
масло

Почему важно соблюдать допуски

Автопроизводители указывают строгие допуски для моторных масел и других технических жидкостей. Эти требования обеспечивают корректную работу двигателя, трансмиссии и других агрегатов.

Нарушение этих рекомендаций может привести к:

  • Снижению ресурса двигателя.
  • Поломке автоматической коробки передач.

Часто проблемы с автомобилем, связанные с заменой масла, ошибочно объясняются "привыканием", хотя на самом деле причиной становятся неподходящие жидкости.

Почему двигатель может работать иначе после замены масла

Даже при правильном выборе масла двигатель иногда начинает работать по-другому. Основная причина этого — поддельная продукция.

  • Как избежать подделок: покупайте масло только в проверенных местах.
  • Разбирайтесь в терминах: Допуск — подтверждение, что масло прошло тесты у автопроизводителя.
  • Соответствие — выводы производителя масла без подтверждения тестов.

Проблемы автомобилей с большим пробегом

Другая типичная ситуация — автомобили с пробегом свыше 300 тысяч километров. После смены масла на другой бренд владельцы часто замечают проблемы и винят новое масло. Однако, как объясняет эксперт, причина чаще всего кроется в естественном износе двигателя или приближении ресурса агрегата к ремонту.

Основные выводы эксперта

  1. Руководствуйтесь рекомендациями производителя автомобиля. Использование масла с неправильным допуском может стать причиной серьёзных поломок.
  2. Избегайте подделок. Покупайте масло только у надёжных поставщиков.
  3. Не экономьте на качестве. Дешёвое или неподходящее масло может привести к дорогому ремонту.

Миф о "привыкании" не имеет оснований. Все проблемы, возникающие после замены масла, обычно связаны с износом двигателя или использованием неподходящего продукта.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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