Привыкание к маслу — миф или реальность? Ответ вас удивит

Существует популярное мнение, что автомобиль "привыкает" к моторному маслу определённого бренда, и его замена может негативно повлиять на работу двигателя. Однако собственник автосервиса Fit Service в Тимашевске Виталий Деревков опроверг этот миф, подчеркнув, что он не имеет научного обоснования.
Автопроизводители указывают строгие допуски для моторных масел и других технических жидкостей. Эти требования обеспечивают корректную работу двигателя, трансмиссии и других агрегатов.
Нарушение этих рекомендаций может привести к:
Часто проблемы с автомобилем, связанные с заменой масла, ошибочно объясняются "привыканием", хотя на самом деле причиной становятся неподходящие жидкости.
Даже при правильном выборе масла двигатель иногда начинает работать по-другому. Основная причина этого — поддельная продукция.
Другая типичная ситуация — автомобили с пробегом свыше 300 тысяч километров. После смены масла на другой бренд владельцы часто замечают проблемы и винят новое масло. Однако, как объясняет эксперт, причина чаще всего кроется в естественном износе двигателя или приближении ресурса агрегата к ремонту.
Миф о "привыкании" не имеет оснований. Все проблемы, возникающие после замены масла, обычно связаны с износом двигателя или использованием неподходящего продукта.
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