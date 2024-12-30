Парковка по правилам или пустой кошелёк: что ждёт водителей в Москве

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С нового года москвичей ожидает повышение цен на эвакуацию транспортных средств. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы. Стоимость услуги увеличится на 10%, что особенно затронет владельцев автомобилей средней и высокой мощности.

Фото: commons.wikimedia.org by Evakuator095, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эвакуатор

Новые тарифы на эвакуацию

Легковые автомобили (80-250 л. с.):

Цена возрастет с 9 970 рублей до 10 900 рублей. Малолитражки и мотоциклы (до 80 л. с.):

Стоимость увеличится с 6 520 рублей до 7 200 рублей. Мощные автомобили (более 250 л. с.):

Сумма вырастет с 10 703 рублей до 11 845 рублей. Грузовые автомобили (более 4 тонн):

Самая высокая стоимость эвакуации. Вместо 64 021 рубля придётся заплатить 67 728 рублей.

Хранение авто на штрафстоянке

Помимо эвакуации, увеличится цена за хранение автомобилей на штрафных стоянках:

Мотоциклы и авто до 80 л. с.: 1 150 рублей/сутки.

Автомобили мощностью 80-250 л. с.: 2 100 рублей/сутки.

Грузовые автомобили: 2 893 рублей/сутки.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.



