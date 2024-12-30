Парковка по правилам или пустой кошелёк: что ждёт водителей в Москве

С нового года москвичей ожидает повышение цен на эвакуацию транспортных средств. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы. Стоимость услуги увеличится на 10%, что особенно затронет владельцев автомобилей средней и высокой мощности.
Фото: commons.wikimedia.org by Evakuator095, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эвакуатор
Новые тарифы на эвакуацию
Легковые автомобили (80-250 л. с.): Цена возрастет с 9 970 рублей до 10 900 рублей.
Малолитражки и мотоциклы (до 80 л. с.): Стоимость увеличится с 6 520 рублей до 7 200 рублей.
Мощные автомобили (более 250 л. с.): Сумма вырастет с 10 703 рублей до 11 845 рублей.
Грузовые автомобили (более 4 тонн): Самая высокая стоимость эвакуации. Вместо 64 021 рубля придётся заплатить 67 728 рублей.
Хранение авто на штрафстоянке
Помимо эвакуации, увеличится цена за хранение автомобилей на штрафных стоянках:
Мотоциклы и авто до 80 л. с.: 1 150 рублей/сутки.
Автомобили мощностью 80-250 л. с.: 2 100 рублей/сутки.
Грузовые автомобили: 2 893 рублей/сутки.
Уточнения
Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.