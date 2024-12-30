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Ваш двигатель может выйти из строя этой зимой: узнайте, как этого избежать

2:41
Авто

Зима — серьезное испытание для двигателя автомобиля. Низкие температуры влияют на работу двигателя, особенно если он ещё не прогрелся. Однако соблюдение простых рекомендаций поможет продлить срок службы мотора и избежать дорогостоящих ремонтов.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Почему холод вреден для двигателя

Когда двигатель выключен, масляный насос прекращает работу, и масло перестаёт циркулировать. В холодную погоду масло становится более вязким, что замедляет его подачу к подвижным частям. Это увеличивает трение и износ двигателя, особенно в первые секунды после запуска.

Как правильно запускать двигатель в мороз

  1. Не нажимайте на педаль газа.
    Современные автомобили оснащены системами электронного впрыска топлива, которые автоматически регулируют смесь топлива и воздуха. Дополнительные ускорения могут навредить мотору.
  2. Подождите перед запуском (для дизельных автомобилей).
    Перед запуском дизельного двигателя дождитесь, пока погаснет лампа свечей накаливания. Это обеспечит успешный старт.
  3. Проверьте аккумулятор.
    Убедитесь, что батарея полностью заряжена, так как нагрузка на аккумулятор в мороз значительно увеличивается.

Нужно ли долго прогревать двигатель

Эксперты утверждают, что оставлять двигатель на холостом ходу надолго не нужно. Достаточно подождать около 1 минуты после запуска, чтобы масло начало циркулировать. Как только обороты двигателя снизятся до холостого хода, можно начинать движение.

Как правильно вести себя на дороге с холодным двигателем

После запуска автомобиля:

  1. Начинайте движение сразу. Двигатель быстрее прогревается в движении, чем на холостом ходу.
  2. Избегайте высоких оборотов. Первые несколько километров старайтесь не превышать 2000-3000 об/мин.
  3. Разгоняйтесь плавно. Постепенно увеличивайте скорость, чтобы механические системы автомобиля прогрелись равномерно.
  4. Не включайте обогрев салона сразу. Система отопления работает эффективно только при температуре двигателя около 40-50 °C.

Почему не стоит долго прогревать двигатель на холостом ходу

  • Увеличенный расход топлива. Прогрев на месте потребляет больше топлива, чем движение.
  • Ускоренный износ двигателя. Двигатель медленнее достигает рабочей температуры, что увеличивает трение между деталями.
  • Загрязнение окружающей среды. Работа двигателя на месте увеличивает выбросы вредных веществ.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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