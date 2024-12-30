ОСАГО под вопросом: получите ли вы компенсацию после аварии из-за недомогания

Дорожно-транспортные происшествия, вызванные внезапным ухудшением самочувствия водителя, — ситуации неприятные и сложные. Но возникает логичный вопрос: работает ли в таких случаях страховка ОСАГО? Портал "Тарантас Ньюс" обсудил это с опытным юристом Антоном Палюлиным.
По словам Антона Палюлина, в большинстве случаев ОСАГО компенсирует ущерб, даже если ДТП произошло из-за резкого ухудшения здоровья водителя. Это предусмотрено статьей 7 Федерального закона № 40-ФЗ.
Однако есть важные условия:
Даже при соблюдении всех условий компенсация по ОСАГО имеет ограничение:
Если причиненный ущерб превышает эти суммы, разницу обязан покрыть виновник из собственных средств.
Важный нюанс: даже если авария произошла по причине внезапного недомогания, это повлияет на страховую историю водителя. В следующем периоде стоимость полиса ОСАГО может вырасти из-за пересчета коэффициентов системы "бонус-малус".
Антон Палюлин советует:
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