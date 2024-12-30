ОСАГО под вопросом: получите ли вы компенсацию после аварии из-за недомогания

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Дорожно-транспортные происшествия, вызванные внезапным ухудшением самочувствия водителя, — ситуации неприятные и сложные. Но возникает логичный вопрос: работает ли в таких случаях страховка ОСАГО? Портал "Тарантас Ньюс" обсудил это с опытным юристом Антоном Палюлиным.

Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДТП с участием двух автомобилей

ОСАГО и недомогание: когда страховая выплата возможна

По словам Антона Палюлина, в большинстве случаев ОСАГО компенсирует ущерб, даже если ДТП произошло из-за резкого ухудшения здоровья водителя. Это предусмотрено статьей 7 Федерального закона № 40-ФЗ.

Однако есть важные условия:

Водитель не должен быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Управление автомобилем в нетрезвом состоянии, в том числе под воздействием лекарств, снижающих концентрацию внимания, освобождает страховую компанию от обязательств. Это регламентировано пунктом 50 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 20.

Управление автомобилем в нетрезвом состоянии, в том числе под воздействием лекарств, снижающих концентрацию внимания, освобождает страховую компанию от обязательств. Это регламентировано пунктом 50 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 20. Состояние недомогания должно быть зафиксировано.

Водитель обязан указать в протоколе ГИБДД факт ухудшения здоровья и вызов медицинской помощи. Заключение медиков будет важным доказательством для принятия страховой компанией положительного решения.

Лимиты страховых выплат

Даже при соблюдении всех условий компенсация по ОСАГО имеет ограничение:

400 тыс. рублей — за ущерб имуществу.

500 тыс. рублей — на лечение пострадавших.

Если причиненный ущерб превышает эти суммы, разницу обязан покрыть виновник из собственных средств.

Как ДТП влияет на стоимость полиса ОСАГО

Важный нюанс: даже если авария произошла по причине внезапного недомогания, это повлияет на страховую историю водителя. В следующем периоде стоимость полиса ОСАГО может вырасти из-за пересчета коэффициентов системы "бонус-малус".

Рекомендации юриста

Антон Палюлин советует:

Оперативно вызывать медиков при любом ухудшении самочувствия за рулем. Указывать в объяснениях и протоколе ГИБДД, что причиной аварии стало недомогание. Регулярно проходить медицинские осмотры, чтобы снизить риски подобных ситуаций.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

