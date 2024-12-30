Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вернуться в форму после праздников? Эта тренировка сжигает калории за минуту
Быстрый макияж без перегрузки: попробуйте однослойную технику
Эти планеты могут скрывать жизнь: как мы ищем инопланетян в Млечном Пути
Согрейте руки, чтобы расслабить ум: лайфхак, который работает
Всего один миллион за 2,3 кв.м: стоит ли покупать крошечные апартаменты в Москве?
В Египте расследуют причины нападения акулы на туристов
Мозаика в интерьере: как превратить дом в произведение искусства
Опасный вирус для кошек: всё, что нужно знать о панлейкопении
Зря смеялись: прогнозы учёного из 1925 года начинают сбываться

ОСАГО под вопросом: получите ли вы компенсацию после аварии из-за недомогания

2:22
Авто

Дорожно-транспортные происшествия, вызванные внезапным ухудшением самочувствия водителя, — ситуации неприятные и сложные. Но возникает логичный вопрос: работает ли в таких случаях страховка ОСАГО? Портал "Тарантас Ньюс" обсудил это с опытным юристом Антоном Палюлиным.

ДТП с участием двух автомобилей
Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДТП с участием двух автомобилей

ОСАГО и недомогание: когда страховая выплата возможна

По словам Антона Палюлина, в большинстве случаев ОСАГО компенсирует ущерб, даже если ДТП произошло из-за резкого ухудшения здоровья водителя. Это предусмотрено статьей 7 Федерального закона № 40-ФЗ.

Однако есть важные условия:

  • Водитель не должен быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
    Управление автомобилем в нетрезвом состоянии, в том числе под воздействием лекарств, снижающих концентрацию внимания, освобождает страховую компанию от обязательств. Это регламентировано пунктом 50 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 20.
  • Состояние недомогания должно быть зафиксировано.
    Водитель обязан указать в протоколе ГИБДД факт ухудшения здоровья и вызов медицинской помощи. Заключение медиков будет важным доказательством для принятия страховой компанией положительного решения.

Лимиты страховых выплат

Даже при соблюдении всех условий компенсация по ОСАГО имеет ограничение:

  • 400 тыс. рублей — за ущерб имуществу.
  • 500 тыс. рублей — на лечение пострадавших.

Если причиненный ущерб превышает эти суммы, разницу обязан покрыть виновник из собственных средств.

Как ДТП влияет на стоимость полиса ОСАГО

Важный нюанс: даже если авария произошла по причине внезапного недомогания, это повлияет на страховую историю водителя. В следующем периоде стоимость полиса ОСАГО может вырасти из-за пересчета коэффициентов системы "бонус-малус".

Рекомендации юриста

Антон Палюлин советует:

  1. Оперативно вызывать медиков при любом ухудшении самочувствия за рулем.
  2. Указывать в объяснениях и протоколе ГИБДД, что причиной аварии стало недомогание.
  3. Регулярно проходить медицинские осмотры, чтобы снизить риски подобных ситуаций.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств  — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Домашние животные
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином Аудио 
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Недвижимость
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Замените гортензии на растение, которое не перестаёт цвести
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Последние материалы
Неподходящие закуски к шампанскому: это стоит оставить на полке магазина
Фитнес как антистресс: почему спорт это лучшая терапия
Акула унесла жизнь туриста на египетском курорте
Планируем сад: цветы, которые будут расти на одном месте всю жизнь
Какая селёдка делает Шубу вкуснее: как выбрать рыбу для любимого салата
Секрет собачьей памяти: как питомцы запоминают команды
ОСАГО под вопросом: получите ли вы компенсацию после аварии из-за недомогания
Как дома вырастить экзотический фрукт: секреты успешной посадки ананаса
Как избавиться от запаха в доме, если на кухне что-то пригорело? Лучшие методы
Как кофе помогает сохранить молодость и силу мышц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.