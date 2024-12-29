Срочно проверьте: эти ошибки уничтожают ваш мотор

Проверка уровня моторного масла — базовая процедура, которую должен освоить каждый водитель. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, многие допускают ошибки, которые могут привести к серьезным проблемам с двигателем. Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов объяснил, как правильно проверять масло и на что обратить внимание.
Ошибка 1: Проверка на "горячую" или "холодную" без учета рекомендаций
Один из самых частых вопросов — когда проверять уровень масла? Ответ зависит от рекомендаций автопроизводителя.
В большинстве случаев масло проверяют на заглушенном, но еще теплом двигателе. Для этого после поездки необходимо подождать 15 минут, чтобы масло стекло в поддон.
У некоторых автомобилей на масляном щупе есть две отметки: Hot для проверки на горячем двигателе и Cold на холодном.
Главное — ориентироваться на инструкцию производителя, указанную в руководстве к автомобилю.
Ошибка 2: Спешка при измеренииМногие водители ограничиваются быстрым взглядом на щуп, что может привести к ошибочным данным. Как правильно проверять:
Использование грязной ветоши может привести к попаданию абразивных частиц в двигатель, что увеличивает износ деталей.
Ошибка 3: Неровная поверхность
Правильное место для проверки уровня масла — это ровная площадка. Уклон или перекос автомобиля может исказить результаты.
Также убедитесь, что:
Ошибка 4: Редкая проверка
Проверять уровень масла пару раз в год недостаточно. Оптимальная частота — минимум раз в неделю, а также перед каждой дальней поездкой.
Признаки, что масло нужно проверить:
Недостаток масла приводит к масляному голоданию, увеличению трения и износу деталей. Итог — дорогостоящий ремонт двигателя.
Ошибка 5: Полагаться только на электронные датчики
Современные автомобили оснащены системами контроля уровня масла, но полностью доверять им не стоит. Электроника может не всегда быть точной.
Регулярно проверяйте масло вручную.
При посещении СТО попросите мастера оценить уровень и состояние масла. Это позволит выявить скрытые проблемы, такие как загрязнение или попадание посторонних примесей.
Соблюдение простых правил поможет избежать серьёзных поломок и продлить срок службы автомобиля. Выбирайте ровную площадку, проверяйте масло регулярно и не игнорируйте советы производителя. А при малейших сомнениях обращайтесь к профессионалам.
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