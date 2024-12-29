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Срочно проверьте: эти ошибки уничтожают ваш мотор

3:19
Авто

Проверка уровня моторного масла — базовая процедура, которую должен освоить каждый водитель. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, многие допускают ошибки, которые могут привести к серьезным проблемам с двигателем. Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов объяснил, как правильно проверять масло и на что обратить внимание.

масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
масло

Ошибка 1: Проверка на "горячую" или "холодную" без учета рекомендаций
Один из самых частых вопросов — когда проверять уровень масла? Ответ зависит от рекомендаций автопроизводителя.

В большинстве случаев масло проверяют на заглушенном, но еще теплом двигателе. Для этого после поездки необходимо подождать 15 минут, чтобы масло стекло в поддон.
У некоторых автомобилей на масляном щупе есть две отметки: Hot для проверки на горячем двигателе и Cold на холодном.
Главное — ориентироваться на инструкцию производителя, указанную в руководстве к автомобилю.

Ошибка 2: Спешка при измеренииМногие водители ограничиваются быстрым взглядом на щуп, что может привести к ошибочным данным. Как правильно проверять:

  1. Извлеките щуп и протрите его чистой салфеткой.
  2. Вставьте щуп обратно и подождите минуту.
  3. Аккуратно извлеките его, держа строго вертикально, чтобы масло не стекало.

Использование грязной ветоши может привести к попаданию абразивных частиц в двигатель, что увеличивает износ деталей.

Ошибка 3: Неровная поверхность
Правильное место для проверки уровня масла — это ровная площадка. Уклон или перекос автомобиля может исказить результаты.

Также убедитесь, что:

  • Колеса находятся на одной плоскости.
  • В автомобиле нет лишнего груза или пассажиров, которые могут влиять на распределение веса.

Ошибка 4: Редкая проверка
Проверять уровень масла пару раз в год недостаточно. Оптимальная частота — минимум раз в неделю, а также перед каждой дальней поездкой.

Признаки, что масло нужно проверить:

  • Сигналы на панели приборов.
  • Лужи или масляные пятна под автомобилем.
  • Необычные шумы или поведение двигателя.

Недостаток масла приводит к масляному голоданию, увеличению трения и износу деталей. Итог — дорогостоящий ремонт двигателя.

Ошибка 5: Полагаться только на электронные датчики
Современные автомобили оснащены системами контроля уровня масла, но полностью доверять им не стоит. Электроника может не всегда быть точной.

Совет:

Регулярно проверяйте масло вручную.
При посещении СТО попросите мастера оценить уровень и состояние масла. Это позволит выявить скрытые проблемы, такие как загрязнение или попадание посторонних примесей.

Правильная проверка уровня масла — залог здоровья двигателя

Соблюдение простых правил поможет избежать серьёзных поломок и продлить срок службы автомобиля. Выбирайте ровную площадку, проверяйте масло регулярно и не игнорируйте советы производителя. А при малейших сомнениях обращайтесь к профессионалам.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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