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Три главные ошибки, из-за которых лобовое стекло трескается

2:45
Авто

Зимой автомобилисты часто сталкиваются с проблемой трещин на лобовом стекле, особенно при использовании обогрева. В некоторых случаях стекло может покрыться "паутинкой", что делает его непригодным для эксплуатации. Чтобы избежать повреждений, достаточно соблюдать несколько простых правил.

авто зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
авто зимой

Почему лобовое стекло трескается

Трещины на стекле появляются не просто так.

Основные причины:

  • Сколы и дефекты. Даже небольшие повреждения, такие как сколы от камней, при обогреве могут перерасти в трещины.
  • Резкие перепады температур. Неравномерное нагревание стекла вызывает деформации, которые приводят к трещинам.
  • Неправильная настройка обогрева. Если сразу направить горячий воздух на холодное стекло, риск повреждения увеличивается.
  • Механическое воздействие. Жесткое удаление льда или снега может повредить стекло.

Опасные ошибки при обогреве стекла

  1. Резкий обдув горячим воздухом.
    Если прогреть двигатель и включить обдув на высокую мощность, стекло может не выдержать разницы температур. Например, при наружной температуре -15 °C и подаче воздуха с температурой +30 °C разница в 40-50 °C становится критической.
  2. Сильное давление при очистке льда.
    Триплекс, из которого изготавливается лобовое стекло, хрупок в мороз. Использование жестких скребков и сильный нажим могут повредить его.
  3. Использование теплой воды.
    Даже слегка теплая вода в мороз может вызвать мгновенное растрескивание из-за термошока.

Как правильно обогревать стекло

Чтобы избежать повреждений, следуйте этим рекомендациям:

  • Очистите стекло от снега. Используйте мягкую автомобильную щетку, чтобы убрать все, что можно удалить без усилий.
  • Используйте химические средства. Для размораживания льда применяйте незамерзающую жидкость или размораживатель. Храните их в салоне, чтобы избежать перепада температур.
  • Настраивайте обдув постепенно. После запуска двигателя включите отопитель на минимальной мощности. Потоки воздуха направьте на лобовое стекло. Постепенный нагрев предотвратит резкие температурные перепады и защитит триплекс.

Главное правило: постепенность

Равномерный и постепенный прогрев салона и стекла предотвращает повреждения. Даже в сильные морозы правильный обогрев и бережное отношение позволят сохранить лобовое стекло целым и безопасным.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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