Рекордный год для рынка авто: что ждет дилеров в 2025

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Российский рынок автомобилей в текущем году демонстрирует позитивную динамику: прогнозируемый объем продаж новых авто составит около 1,6 млн единиц, что соответствует уровню 2018 года, до пандемии. Это рекордный показатель за последние шесть лет. Однако перспективы на 2025 год не столь оптимистичны: аналитики ожидают, что рынок сократится до 1,2-1,3 млн единиц в лучшем случае и до 800-850 тыс. единиц в худшем.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Рост рынка послепродажного обслуживания

Несмотря на спад продаж, послепродажный рынок продолжает показывать положительную динамику. По данным Gruzdev Analyze, в 2025 году гарантийный парк автомобилей сохранится на уровне 1,6 млн единиц, что создаст стабильный поток клиентов для официальных дилеров.

Исполнительный директор компании "Автомаркетолог" Татьяна Акимова, отметила, что этот показатель сравним с результатами 2015, 2017, 2020 и 2021 годов. "Для дилерских центров это означает загруженность и рост доверия к официальному сервису благодаря гарантийному обслуживанию", — подчеркнула эксперт.

Сложности дилерского бизнеса

На середину 2024 года в России насчитывалось около 3900 дилерских центров, к октябрю их число увеличилось до 4040. Тем не менее, объем клиентов остается низким: на один дилерский центр приходится всего 2-3 гарантийных машинозаезда в день.

"Чтобы увеличить посещаемость, дилерам необходимо приложить усилия, ведь добровольно клиенты не вернутся", — считает Акимова.

В 2022–2023 годах многие водители предпочли независимые СТО, так как структура официального бизнеса пострадала из-за ухода глобальных брендов.

Динамика посещений СТО

По данным Gruzdev Analyze, доля машинозаездов на официальные СТО в 2022 году составила лишь 7%, в 2023 году — 6%. Напротив, независимые автосервисы демонстрировали стабильный рост: 38% в 2022 году и 39% в 2023 году.

Однако, по мнению экспертов, в 2024 году началась стабилизация дилерских сетей благодаря увеличению объемов ввоза автомобилей и восстановлению структуры официального бизнеса.

Перспективы на 2025 год

Эксперты уверены, что тревожный период для дилеров остался позади. С увеличением гарантийного парка и стабилизацией автомобильного рынка официальные СТО смогут вернуть доверие клиентов и увеличить свою долю на рынке.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.



