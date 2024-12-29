Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Режиссёр Кирилл Серебренников показал Аллу Пугачёву в домашней обстановке
Тарасов и Костенко провалили подкаст: одна зевала, другой смущал интимными вопросами
Художнику Никонову – 75!
Доктор Берг рассказал, какие продукты могут снизить дискомфорт в ногах
Дженнифер Лопес заметили с культовым актёром на зимнем курорте
На этот вид спорта стоит обязательно обратить внимание людям старше 60 лет
Как обезьяны раскрывают секреты человеческого языка и технологий
Илон Маск выступает за выдачу грин-карт техническим специалистам
Стресс у собаки: самые распространённые причины нервного напряжения питомцев

Рекордный год для рынка авто: что ждет дилеров в 2025

3:08
Авто

Российский рынок автомобилей в текущем году демонстрирует позитивную динамику: прогнозируемый объем продаж новых авто составит около 1,6 млн единиц, что соответствует уровню 2018 года, до пандемии. Это рекордный показатель за последние шесть лет. Однако перспективы на 2025 год не столь оптимистичны: аналитики ожидают, что рынок сократится до 1,2-1,3 млн единиц в лучшем случае и до 800-850 тыс. единиц в худшем.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Рост рынка послепродажного обслуживания

Несмотря на спад продаж, послепродажный рынок продолжает показывать положительную динамику. По данным Gruzdev Analyze, в 2025 году гарантийный парк автомобилей сохранится на уровне 1,6 млн единиц, что создаст стабильный поток клиентов для официальных дилеров.

Исполнительный директор компании "Автомаркетолог" Татьяна Акимова, отметила, что этот показатель сравним с результатами 2015, 2017, 2020 и 2021 годов. "Для дилерских центров это означает загруженность и рост доверия к официальному сервису благодаря гарантийному обслуживанию", — подчеркнула эксперт.

Сложности дилерского бизнеса
На середину 2024 года в России насчитывалось около 3900 дилерских центров, к октябрю их число увеличилось до 4040. Тем не менее, объем клиентов остается низким: на один дилерский центр приходится всего 2-3 гарантийных машинозаезда в день.

"Чтобы увеличить посещаемость, дилерам необходимо приложить усилия, ведь добровольно клиенты не вернутся", — считает Акимова.

В 2022–2023 годах многие водители предпочли независимые СТО, так как структура официального бизнеса пострадала из-за ухода глобальных брендов.

Динамика посещений СТО

По данным Gruzdev Analyze, доля машинозаездов на официальные СТО в 2022 году составила лишь 7%, в 2023 году — 6%. Напротив, независимые автосервисы демонстрировали стабильный рост: 38% в 2022 году и 39% в 2023 году.

Однако, по мнению экспертов, в 2024 году началась стабилизация дилерских сетей благодаря увеличению объемов ввоза автомобилей и восстановлению структуры официального бизнеса.

Перспективы на 2025 год

Эксперты уверены, что тревожный период для дилеров остался позади. С увеличением гарантийного парка и стабилизацией автомобильного рынка официальные СТО смогут вернуть доверие клиентов и увеличить свою долю на рынке.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Российский шоу-бизнес
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой Аудио 
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Шоу-бизнес
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Последние материалы
Стресс у собаки: самые распространённые причины нервного напряжения питомцев
Новогодний стол за короткое время — идеи для быстрой и красивой сервировки
Ключ на старт — Donut Lab собираются изменить архитектуру электротранспорта
Ваш идеальный час для сжигания калорий: это совсем не утро
Рекордный год для рынка авто: что ждет дилеров в 2025
Где в саду посадить вишню? Ошибка может стоить урожая
Как омолодить фиалку, не потеряв сортовые признаки
Как Лим Оон Куин потерял свою нефтяную империю
Почему целоваться с питомцем не всегда безопасно
Этот способ использования картофеля обрадует ваших близких
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.