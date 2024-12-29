Инсценировка наезда: как не стать жертвой мошенников на дороге

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Мошенники постоянно изобретают новые способы выманивания денег у водителей. Одной из популярных уловок стала инсценировка "наезда на пешехода". Согласно опросу компании "Ренессанс страхование" и сервиса "Автокод", 47% автомобилистов сталкивались с этим видом обмана. Автоэксперт объяснил, как распознать мошенников и что делать в подобных ситуациях.

Фото: unsplash.com by Тобиас Зилс херрцетт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ пешеходы

Сценарии мошеннических действий

Подставные аварии бывают разных видов, но их цель неизменна — запугать водителя и заставить его заплатить.

Внезапный удар на перекрёстке

На загруженных перекрёстках, где рядом припаркованы автомобили, человек выбегает на дорогу и падает на капот вашей машины. Затем он начинает изображать боль и угрожать вызовом полиции. Мошенники надеются, что водитель испугается возможных санкций и согласится на "мировую".

Инцидент на пешеходном переходе

Пешеход намеренно задевает боковое зеркало, а из его рук "случайно" падает дорогая вещь. После этого он обвиняет водителя в причинении ущерба и требует компенсацию на месте.

"Сбитый пешеход" при движении задним ходом

При маневре назад водитель слышит глухой удар, а затем появляется человек, утверждающий, что его сбили. Часто рядом находится "случайный свидетель", предлагающий решить вопрос без вызова полиции.

Как защитить себя

Если вы стали жертвой подобной схемы, действуйте следующим образом:

Сохраняйте спокойствие. Не поддавайтесь угрозам и не проявляйте агрессию. Фиксируйте происходящее. Достаньте телефон и начните снимать видео. Отправьте запись близким для сохранности. Вызывайте полицию. Не соглашайтесь на переговоры и требования. Твердо сообщайте, что ждете сотрудников ГАИ.

Полезный совет

Для дополнительной защиты установите видеорегистратор с G-сенсором. Это устройство фиксирует удары и резкие торможения, автоматически сохраняя запись. Видеозаписи помогут доказать вашу невиновность и показать, что пешеход сам спровоцировал инцидент.

Мошенники часто пользуются растерянностью и страхами водителей, поэтому важно быть подготовленным и уверенно противостоять их уловкам.

Уточнения

Видеорегистратор — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.



