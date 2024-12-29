Инсценировка наезда: как не стать жертвой мошенников на дороге

Мошенники постоянно изобретают новые способы выманивания денег у водителей. Одной из популярных уловок стала инсценировка "наезда на пешехода". Согласно опросу компании "Ренессанс страхование" и сервиса "Автокод", 47% автомобилистов сталкивались с этим видом обмана. Автоэксперт объяснил, как распознать мошенников и что делать в подобных ситуациях.
Подставные аварии бывают разных видов, но их цель неизменна — запугать водителя и заставить его заплатить.
На загруженных перекрёстках, где рядом припаркованы автомобили, человек выбегает на дорогу и падает на капот вашей машины. Затем он начинает изображать боль и угрожать вызовом полиции. Мошенники надеются, что водитель испугается возможных санкций и согласится на "мировую".
Пешеход намеренно задевает боковое зеркало, а из его рук "случайно" падает дорогая вещь. После этого он обвиняет водителя в причинении ущерба и требует компенсацию на месте.
При маневре назад водитель слышит глухой удар, а затем появляется человек, утверждающий, что его сбили. Часто рядом находится "случайный свидетель", предлагающий решить вопрос без вызова полиции.
Если вы стали жертвой подобной схемы, действуйте следующим образом:
Для дополнительной защиты установите видеорегистратор с G-сенсором. Это устройство фиксирует удары и резкие торможения, автоматически сохраняя запись. Видеозаписи помогут доказать вашу невиновность и показать, что пешеход сам спровоцировал инцидент.
Мошенники часто пользуются растерянностью и страхами водителей, поэтому важно быть подготовленным и уверенно противостоять их уловкам.
Видеорегистратор — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.
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