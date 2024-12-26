Как плавная езда влияет на расход топлива

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Плавное вождение, отказ от транспортировки крупногабаритных грузов и объезд пробок могут значительно сократить расход топлива.

Фото: Телеграм-канал Крымский by Андрей Батура is licensed under Авторство: Андрей Батура Пробка в Крым у Крымского моста

Об этом в интервью для Москвы 24 сообщил Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза.

"Есть скоростные режимы, на которых расход топлива ниже. По городу лучше ехать плавно от 50 до 70 километров в час, на трассе — от 90 до 110", — указал специалист.

Эксперт отметил, что важно избегать резких ускорений и торможений: чем более комфортно идет движение, тем меньше бензина требуется для поездки.

"Когда мы стоим на загруженной дороге, идет очень высокий расход топлива", — заключил Хайцеэр.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

