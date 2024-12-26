Гибридная версия Jeep Avenger стала идеальной для активного отдыха и приключений

1:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Jeep Avenger продолжает набирать популярность, получая признание как у автомобилистов, так и у экспертов.

Фото: Jeep Avenger is licensed under Free More info Jeep Avenger

Модель уже завоевала титул "Автомобиль года 2023", а теперь в ее коллекции появился и статус "Компактный SUV года" от Top Gear 2024, сообщает 32cars.

Эксперты выделили современный дизайн, яркую цветовую гамму и высокое качество оснащения. Jeep Avenger показал себя как идеальный выбор для семейных путешествий благодаря своему просторному интерьеру и маневренности в городских условиях.

Новая версия 4xe с гибридной силовой установкой и полным приводом привлекла внимание любителей активного отдыха и бездорожья. Эта модификация делает модель еще более универсальной, сохраняя комфорт и экономичность. Jeep Avenger стал одним из самых востребованных автомобилей 2024 года на европейском рынке.

Уточнения

Jeep — американский производитель легковых автомобилей, внедорожников и автомобилей класса SUV.

