Каким водителям грозит штраф за управление авто с МКПП

0:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Управление автомобилем с автоматической трансмиссией и механической коробкой передач имеет значительные различия.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салон автомобиля

Автомобили с автоматом требуют от водителя меньших физических усилий при переключении передач, что делает их более удобными для городских условий и для новичков.

В то же время, управление машиной с механической коробкой требует большей внимательности и навыков, что может стать сложностью для тех, кто не обучался вождении таких автомобилей.

После успешной сдачи экзамена в ГИБДД водителю выдается удостоверение, где в разделе "особые отметки" присутствует аббревиатура "АТ".

Это означает, что экзамен был сдан на автомобиле с автоматической трансмиссией, и водитель не имеет права управлять автомобилями с механической коробкой без дополнительного обучения. Размер штрафа за данное правонарушение может варьироваться от 5 до 15 тысяч рублей.

Уточнения

Механическая коробка переключения передач (МКПП, МКП) — коробка передач, в которой переключение передач организовано посредством механического привода.

