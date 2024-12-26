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Поступила новая партия автомобилей для депутатов Госдумы — кто пересядет

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Авто

Депутаты переходят на автомобили отечественного производства: сегодня Государственная Дума получила новую партию из 17 автомобилей марки "Лада Аура".

Lada
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada

Ранее парламентарии также использовали модели "Лада Веста".

На "Ладу Ауру" пересаживаются председатели комитетов и комиссий Госдумы. Среди них — председатель комитета по контролю Олег Морозов, глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также руководитель Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктор Пинский.

Уточнения

Aura — удлинённая версия седана модели второго поколения, которая является аналогом первой Vesta Signature. Автомобиль запущен в производство 9 октября 2024 года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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