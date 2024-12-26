Поступила новая партия автомобилей для депутатов Госдумы — кто пересядет

Депутаты переходят на автомобили отечественного производства: сегодня Государственная Дума получила новую партию из 17 автомобилей марки "Лада Аура".
Ранее парламентарии также использовали модели "Лада Веста".
На "Ладу Ауру" пересаживаются председатели комитетов и комиссий Госдумы. Среди них — председатель комитета по контролю Олег Морозов, глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также руководитель Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктор Пинский.
Aura — удлинённая версия седана модели второго поколения, которая является аналогом первой Vesta Signature. Автомобиль запущен в производство 9 октября 2024 года.
В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.