На бывшем заводе Mercedes в России стартует сборка Exeed RX

На бывшем заводе Mercedes в России начнется сборка автомобилей китайской марки Exeed RX.
Завершение сертификационных испытаний стало значительным шагом для проекта, который активно развивается на фоне изменений в автомобильной отрасли, сообщает "РГ".
Переход производственных мощностей на производство Exeed RX представляет собой не только новый этап для завода, но и часть стратегического плана по увеличению присутствия китайских автопроизводителей в России.
Следует подчеркнуть, что Exeed RX — это не просто очередная модель, а часть инновационной линейки с высокими стандартами качества и современным оборудованием. Этот автомобиль предлагает современные системы безопасности, экономичные двигатели и усовершенствованные мультимедийные решения, что делает его привлекательным для широкой аудитории покупателей.
Exeed RX — выпускается с 2023 года, кросс-купе и кроссовер бренда Exeed.
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