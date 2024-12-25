На бывшем заводе Mercedes в России стартует сборка Exeed RX

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На бывшем заводе Mercedes в России начнется сборка автомобилей китайской марки Exeed RX.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Завершение сертификационных испытаний стало значительным шагом для проекта, который активно развивается на фоне изменений в автомобильной отрасли, сообщает "РГ".

Переход производственных мощностей на производство Exeed RX представляет собой не только новый этап для завода, но и часть стратегического плана по увеличению присутствия китайских автопроизводителей в России.

Следует подчеркнуть, что Exeed RX — это не просто очередная модель, а часть инновационной линейки с высокими стандартами качества и современным оборудованием. Этот автомобиль предлагает современные системы безопасности, экономичные двигатели и усовершенствованные мультимедийные решения, что делает его привлекательным для широкой аудитории покупателей.

Уточнения

Exeed RX — выпускается с 2023 года, кросс-купе и кроссовер бренда Exeed.



