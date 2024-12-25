Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 гениальных способов применения тряпки из микрофибры, которые упростят уборку
Как выбрать и заботиться о живой ёлке для новогодних праздников?
Как избавиться от акне на спине и сделать кожу шелковистой?
Сердце под ударом: почему зима опасна для сердечно-сосудистой системы
Шеф-повар рассказал, что добавить в оливье вместо мяса, чтобы салат получился вкусным и изысканным
В России усилят контроль за документами мигрантов в банках
В космосе найдена чёрная дыра, которая уснула после переедания
Подкормка для богатого урожая: простые рецепты для садоводов
Почему не все удобрения полезны: главные ошибки при посадке помидоров

ГАЗ Соболь NN 4х4 — эксперт рассказал о внедорожных возможностях автомобиля

1:34
Авто

Полноприводный ГАЗ Соболь NN 4х4 предлагается в двух вариантах: фургон и комби.

ГАЗ Соболь NN 4х4
Фото: За рулем is licensed under Free More info
ГАЗ Соболь NN 4х4

В 2025 году планируется выход полностью пассажирского минивэна. Илья Хлебушкин отметил, что лучше начинать движение на второй передаче, нежели на первой, сообщает "За рулем".

Для городских условий подходят третья и четвертая передачи, а шестая предназначена для экономии топлива. На первой передаче и при активированном низком режиме раздатки скорость составляет всего 2-3 км/ч. 

Полный привод используется в режиме part-time с ручным подключением передней оси. Также предусмотрена задняя блокировка и хорошая геометрия для въезда. Длинноходная подвеска и мощная тяга обеспечивают уверенное передвижение по сложным трассам.

Водительское кресло комфортное, а подвеска эффективно сглаживает неровности дороги. В городских условиях Соболь демонстрирует комфортность даже на жестких стыках эстакад.

Хотя точность управления не достигает легковых стандартов, она достаточно предсказуема. Стабилизаторы снижают крены, что особенно актуально при резких маневрах. Новая передняя подвеска и рулевой механизм позволяют легко разворачиваться на двухрядном шоссе.

Однако возникают трудности с обзором назад при тесной парковке, поэтому рекомендуется установить камеру заднего вида и парктроники для повышения безопасности.

Уточнения

Комби — класс кузовов с дверцей в задней стенке, в том числе универсал, хетчбэк и лифтбек; название применяется в основном в германоязычных странах.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Модная обувь 2025: что будет на пике популярности в новом сезоне
Красота и стиль
Модная обувь 2025: что будет на пике популярности в новом сезоне Аудио 
Усик и Фьюри отстранены от бокса
Новости спорта
Усик и Фьюри отстранены от бокса Аудио 
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье Аудио 
Популярное
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Последние материалы
В России усилят контроль за документами мигрантов в банках
В космосе найдена чёрная дыра, которая уснула после переедания
Подкормка для богатого урожая: простые рецепты для садоводов
Почему не все удобрения полезны: главные ошибки при посадке помидоров
Как популярные препараты повышают риск деменции
Российская авиакомпания объявила скидку в 50% на детские билеты по всей России
ГАЗ Соболь NN 4х4 — эксперт рассказал о внедорожных возможностях автомобиля
Как сделать идеальный штрудель, если нет времени на готовку
Газообразование в кишечнике: основные причины и решения
Как понять, что пылесос уже пора выбрасывать? 4 главных признака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.