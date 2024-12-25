ГАЗ Соболь NN 4х4 — эксперт рассказал о внедорожных возможностях автомобиля

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Полноприводный ГАЗ Соболь NN 4х4 предлагается в двух вариантах: фургон и комби.

Фото: За рулем is licensed under Free More info ГАЗ Соболь NN 4х4

В 2025 году планируется выход полностью пассажирского минивэна. Илья Хлебушкин отметил, что лучше начинать движение на второй передаче, нежели на первой, сообщает "За рулем".

Для городских условий подходят третья и четвертая передачи, а шестая предназначена для экономии топлива. На первой передаче и при активированном низком режиме раздатки скорость составляет всего 2-3 км/ч.

Полный привод используется в режиме part-time с ручным подключением передней оси. Также предусмотрена задняя блокировка и хорошая геометрия для въезда. Длинноходная подвеска и мощная тяга обеспечивают уверенное передвижение по сложным трассам.

Водительское кресло комфортное, а подвеска эффективно сглаживает неровности дороги. В городских условиях Соболь демонстрирует комфортность даже на жестких стыках эстакад.

Хотя точность управления не достигает легковых стандартов, она достаточно предсказуема. Стабилизаторы снижают крены, что особенно актуально при резких маневрах. Новая передняя подвеска и рулевой механизм позволяют легко разворачиваться на двухрядном шоссе.

Однако возникают трудности с обзором назад при тесной парковке, поэтому рекомендуется установить камеру заднего вида и парктроники для повышения безопасности.

Уточнения

Комби — класс кузовов с дверцей в задней стенке, в том числе универсал, хетчбэк и лифтбек; название применяется в основном в германоязычных странах.



