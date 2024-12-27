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Основные причины роста цен на автозапчасти в 2024 году

2:03
Авто

В декабре 2024 года средняя стоимость расходников и запчастей для мелкого ремонта автомобилей в России выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в целом за год рост цен оказался более умеренным и составил около 10%, сообщила международная сеть автосервисов Fit Service.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Почему дорожают автозапчасти

По словам экспертов, цены на запчасти во многом зависят от курса валют, так как большая часть товаров импортируется. Ноябрьский скачок курса доллара стал ключевой причиной декабрьского подорожания. Однако рост цен происходит постепенно, и некоторые бренды пока не изменили стоимость своих товаров.

Кроме того, на удорожание автозапчастей влияет рост цен на логистические услуги, которые за год подорожали на 20-40%. Это связано не только с курсом валют, но и с общими изменениями в сфере транспортировки.

Складские запасы и ассортимент

"Крупные дистрибьюторы обычно закупают популярные запчасти с большим запасом и по старым ценам, чтобы обеспечить их доступность для клиентов. Также в 2023 году ассортимент автозапчастей в России расширился за счёт новых брендов в сегменте эконом, что сдерживало общий рост цен", — рассказала Татьяна Овчинникова, директор сети автосервисов Fit Service.

По её словам, значительный скачок цен был отмечен только в декабре. На протяжении года стоимость многих товаров оставалась стабильной, а по некоторым позициям даже снижалась.

Какие запчасти подорожали больше всего

  • Тормозная система: рост цен на некоторые позиции достиг 40-50%.
  • Пневмосистема и консистентные смазки: здесь также зафиксировано значительное подорожание.
  • Моторные масла: цены увеличились минимально, оставаясь наиболее стабильной группой товаров.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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