Основные причины роста цен на автозапчасти в 2024 году

В декабре 2024 года средняя стоимость расходников и запчастей для мелкого ремонта автомобилей в России выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в целом за год рост цен оказался более умеренным и составил около 10%, сообщила международная сеть автосервисов Fit Service.
По словам экспертов, цены на запчасти во многом зависят от курса валют, так как большая часть товаров импортируется. Ноябрьский скачок курса доллара стал ключевой причиной декабрьского подорожания. Однако рост цен происходит постепенно, и некоторые бренды пока не изменили стоимость своих товаров.
Кроме того, на удорожание автозапчастей влияет рост цен на логистические услуги, которые за год подорожали на 20-40%. Это связано не только с курсом валют, но и с общими изменениями в сфере транспортировки.
"Крупные дистрибьюторы обычно закупают популярные запчасти с большим запасом и по старым ценам, чтобы обеспечить их доступность для клиентов. Также в 2023 году ассортимент автозапчастей в России расширился за счёт новых брендов в сегменте эконом, что сдерживало общий рост цен", — рассказала Татьяна Овчинникова, директор сети автосервисов Fit Service.
По её словам, значительный скачок цен был отмечен только в декабре. На протяжении года стоимость многих товаров оставалась стабильной, а по некоторым позициям даже снижалась.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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