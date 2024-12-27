Критические неисправности автомобиля: 5 причин остановиться

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Безопасность на дороге напрямую зависит от исправности автомобиля. Некоторые поломки настолько критичны, что требуют немедленной остановки машины. О пяти таких неисправностях "Автоновостям дня" рассказал руководитель автосервиса Fit Service Дмитрий Козловский.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

Основные неисправности, при которых движение запрещено

Проблемы с тормозной системой

Неисправности тормозов являются одними из самых опасных. Даже небольшая протечка тормозной жидкости может привести к полной потере управления. Любой сигнал о проблеме тормозной системы или подозрительное поведение автомобиля — это весомый повод остановиться и вызвать эвакуатор.

Неисправности тормозов являются одними из самых опасных. Даже небольшая протечка тормозной жидкости может привести к полной потере управления. Любой сигнал о проблеме тормозной системы или подозрительное поведение автомобиля — это весомый повод остановиться и вызвать эвакуатор. Дефекты рулевого управления

Чаще всего водители сталкиваются с износом рулевых тяг или наконечников. Поломка этих деталей может привести к потере управления автомобилем, что делает дальнейшее движение крайне опасным.

Чаще всего водители сталкиваются с износом рулевых тяг или наконечников. Поломка этих деталей может привести к потере управления автомобилем, что делает дальнейшее движение крайне опасным. Неисправности трансмиссии

Эксплуатация автомобиля с неисправной трансмиссией грозит серьёзными повреждениями узла, что в конечном итоге может потребовать полной его замены. Это не только дорого, но и небезопасно для всех участников движения.

Эксплуатация автомобиля с неисправной трансмиссией грозит серьёзными повреждениями узла, что в конечном итоге может потребовать полной его замены. Это не только дорого, но и небезопасно для всех участников движения. Утечка топлива

Даже незначительная течь в топливной системе представляет собой серьёзную угрозу. Утекающий бензин может стать причиной возгорания, что опасно как для водителя и пассажиров, так и для окружающих.

Даже незначительная течь в топливной системе представляет собой серьёзную угрозу. Утекающий бензин может стать причиной возгорания, что опасно как для водителя и пассажиров, так и для окружающих. Поломки системы электропитания

Неисправности генератора, аккумулятора или питающих проводов нельзя оставлять без внимания. Помимо риска полной остановки автомобиля, такие проблемы увеличивают вероятность возгорания, что делает их особенно опасными.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

