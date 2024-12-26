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ТОП-5 самых надёжных автомобилей на вторичном рынке

2:36
Авто

Седан Audi A3 был признан самым надёжным автомобилем на вторичном рынке по версии авторитетного ресурса WhatCar. Этот представитель компактного класса впечатляет качественной отделкой салона, разнообразием двигателей и безупречной репутацией в плане надёжности.

KIA Sportage
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
KIA Sportage

Лидеры рейтинга: ТОП-5 самых надёжных авто

  • Audi A3
    Согласно опросу, владельцы Audi A3 не сталкивались с поломками своих автомобилей. Бензиновая версия с 1,5-литровым двигателем (148 л.с.) и дизельный 2-литровый агрегат такой же мощности отмечены как самые надёжные и комфортные для эксплуатации.
  • Kia Sportage
    Корейский кроссовер занял второе место благодаря сочетанию просторного салона, экономичного дизельного двигателя (1,7 л, 114 л.с.) и надёжности. Несмотря на это, владельцы указали на шумность мотора, не всегда удобное управление и отсутствие системы аварийного торможения в некоторых комплектациях.
  • Lexus NX
    Японский кроссовер прошлого поколения с рейтингом надёжности 99,6% замыкает тройку лидеров. Только 2% владельцев в 2023 году сообщили о проблемах с автомобилем, а в 2024 году поломок вовсе не зафиксировано. Недостатками названы высокая цена и неудобный мультимедийный интерфейс.
  • Mercedes-Benz SL
    Эта модель предыдущего поколения получила оценку надёжности 99,1%. Её преимущества — широкий выбор двигателей, качественная отделка салона и элегантный дизайн. Особой популярностью пользуются версии SL350 и SL400 с бензиновыми моторами.
  • Lexus CT
    Компактный гибридный хэтчбек с рейтингом 98,9% занял пятое место. Среди плюсов владельцы выделили богатое оснащение, экономичность и надёжность, однако шумный мотор на разных скоростях стал одним из минусов модели.

В топ-10 самых надежных автомобилей с пробегом вошли также:

  • Lexus RX 2009-2016 гг.
  • Honda Civic (бензиновая версия)
  • Lexus RX 2016-2022 гг.
  • Mazda CX-5
  • Toyota Auris

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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