ТОП-5 самых надёжных автомобилей на вторичном рынке

Седан Audi A3 был признан самым надёжным автомобилем на вторичном рынке по версии авторитетного ресурса WhatCar. Этот представитель компактного класса впечатляет качественной отделкой салона, разнообразием двигателей и безупречной репутацией в плане надёжности.
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
KIA Sportage
Лидеры рейтинга: ТОП-5 самых надёжных авто
Audi A3 Согласно опросу, владельцы Audi A3 не сталкивались с поломками своих автомобилей. Бензиновая версия с 1,5-литровым двигателем (148 л.с.) и дизельный 2-литровый агрегат такой же мощности отмечены как самые надёжные и комфортные для эксплуатации.
Kia Sportage Корейский кроссовер занял второе место благодаря сочетанию просторного салона, экономичного дизельного двигателя (1,7 л, 114 л.с.) и надёжности. Несмотря на это, владельцы указали на шумность мотора, не всегда удобное управление и отсутствие системы аварийного торможения в некоторых комплектациях.
Lexus NX Японский кроссовер прошлого поколения с рейтингом надёжности 99,6% замыкает тройку лидеров. Только 2% владельцев в 2023 году сообщили о проблемах с автомобилем, а в 2024 году поломок вовсе не зафиксировано. Недостатками названы высокая цена и неудобный мультимедийный интерфейс.
Mercedes-Benz SL Эта модель предыдущего поколения получила оценку надёжности 99,1%. Её преимущества — широкий выбор двигателей, качественная отделка салона и элегантный дизайн. Особой популярностью пользуются версии SL350 и SL400 с бензиновыми моторами.
Lexus CT Компактный гибридный хэтчбек с рейтингом 98,9% занял пятое место. Среди плюсов владельцы выделили богатое оснащение, экономичность и надёжность, однако шумный мотор на разных скоростях стал одним из минусов модели.
В топ-10 самых надежных автомобилей с пробегом вошли также:
Lexus RX 2009-2016 гг.
Honda Civic (бензиновая версия)
Lexus RX 2016-2022 гг.
Mazda CX-5
Toyota Auris
Уточнения
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.