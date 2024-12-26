Аптечка и огнетушитель: правила размещения, которые спасают жизни

Госавтоинспекция напомнила водителям о важности правильного размещения аптечки и огнетушителя в автомобиле. Хотя штрафы за их отсутствие отменены, неправильное хранение этих предметов может создать серьёзные риски в экстренных ситуациях.
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багажник
Почему важно правильно размещать огнетушитель и аптечку
Согласно техническому регламенту Таможенного союза:
Огнетушитель должен быть расположен так, чтобы водитель мог воспользоваться им мгновенно при возгорании (пункт 11.4). Быстрая реакция особенно важна, так как пламя в автомобиле распространяется стремительно.
Аптечка и огнетушитель должны быть надёжно зафиксированы (пункт 11.5). Это предотвращает их повреждение и защищает пассажиров от травм при резком торможении или аварии.
Чем грозит неправильное размещение
Угроза травм Свободно лежащие предметы могут травмировать пассажиров при резком манёвре или столкновении.
Потеря времени Поиск аптечки в захламлённом багажнике может занять драгоценные минуты, особенно в условиях стресса. В экстренной ситуации каждая секунда имеет значение.
Риск аварии Незакреплённый огнетушитель, болтающийся в багажнике, может сработать внезапно. Это создаёт угрозу потери управления автомобилем и даже может стать причиной ДТП.
Рекомендации ГИБДД
Для удобства и безопасности аптечку и огнетушитель лучше размещать в зоне быстрой досягаемости:
под водительским креслом,
под сидением переднего пассажира.
Важно, чтобы они были надёжно закреплены, что позволит быстро ими воспользоваться и избежать лишних рисков.
Уточнения
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.