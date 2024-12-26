Аптечка и огнетушитель: правила размещения, которые спасают жизни

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Госавтоинспекция напомнила водителям о важности правильного размещения аптечки и огнетушителя в автомобиле. Хотя штрафы за их отсутствие отменены, неправильное хранение этих предметов может создать серьёзные риски в экстренных ситуациях.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain багажник

Почему важно правильно размещать огнетушитель и аптечку

Согласно техническому регламенту Таможенного союза:

Огнетушитель должен быть расположен так, чтобы водитель мог воспользоваться им мгновенно при возгорании (пункт 11.4). Быстрая реакция особенно важна, так как пламя в автомобиле распространяется стремительно.

должен быть расположен так, чтобы водитель мог воспользоваться им мгновенно при возгорании (пункт 11.4). Быстрая реакция особенно важна, так как пламя в автомобиле распространяется стремительно. Аптечка и огнетушитель должны быть надёжно зафиксированы (пункт 11.5). Это предотвращает их повреждение и защищает пассажиров от травм при резком торможении или аварии.

Чем грозит неправильное размещение

Угроза травм

Свободно лежащие предметы могут травмировать пассажиров при резком манёвре или столкновении.

Свободно лежащие предметы могут травмировать пассажиров при резком манёвре или столкновении. Потеря времени

Поиск аптечки в захламлённом багажнике может занять драгоценные минуты, особенно в условиях стресса. В экстренной ситуации каждая секунда имеет значение.

Поиск аптечки в захламлённом багажнике может занять драгоценные минуты, особенно в условиях стресса. В экстренной ситуации каждая секунда имеет значение. Риск аварии

Незакреплённый огнетушитель, болтающийся в багажнике, может сработать внезапно. Это создаёт угрозу потери управления автомобилем и даже может стать причиной ДТП.

Рекомендации ГИБДД

Для удобства и безопасности аптечку и огнетушитель лучше размещать в зоне быстрой досягаемости:

под водительским креслом,

под сидением переднего пассажира.

Важно, чтобы они были надёжно закреплены, что позволит быстро ими воспользоваться и избежать лишних рисков.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

